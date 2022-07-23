توقيت مباراة الاردن ولبنان والقنوات الناقلة في كأس آسيا لكرة السلة*

توقيت مباراة الأردن ولبنان والقنوات الناقلة في كأس آسيا لكرة السلة*، ينتظر الكثير من عشاق كرة السلة توقيت مباراة الأردن ولبنان على احمر من الجمر، والتي تعتبر من أبرز وأهم المباريات على الصعيد الرياضي لكأس آسيا لكرة السلة، والتي ستقام في إطار منافسات الدور النصف النهائي و سنتعرف بشكل أكبر على توقيت مباراة الاردن ولبنان والقنوات الناقلة.

مباراة لبنان والأردن لكرة السلة

خلال ساعات قليلة من يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يوليو سنتطلق سفارة الحكم لمباراة مباراة لبنان والأردن لكرة السلة والتي تعتبر من المباريات القوية جدا، والذي يتطلع منتخب لبنان الاقتصاص بالفوز للوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا، ويركز المنتخب الاردني على احراز اكبر عدد من النقاط للفوز في هذه المباراة.

موعد مباراة الاردن ولبنان كأس آسيا لكرة السلة

تعتبر مباراة الاردن ولبنان من المباريات الحاسبة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة ، ويعد الفريقين من ضمن أقوى المنتخبات العربية في الرياضة، مما جعل الكثير من متابعين كرة السلة العربية يترقب هذه المباراة على أحر من الجمر، وستنطلق سفارة الحكم موعد مباراة الاردن ولبنان الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثالثة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن ولبنان كأس آسيا لكرة السلة

يحرص العديد من عشاق الرياضة العربية في معرفة القنوات الناقلة للمباريات، كما وسيتم نقل مباراة الأردن ولبنان كأس آسيا لكرة السلة عبر قناة سبوتس بريميوم 3 ، والتي تعد هذه القناة من القنوات الضخمة والتي تبث العديد من المباريات بجودة عالية جدا وبدون أي تشويش.

خلال اليوم السبت الثالث والعشرين من شهر يوليو ستقام مباراة الاردن ولبنان والقنوات الناقلة في كأس آسيا لكرة السلة وذلك في تمام الرابعة مساءا، وستكون قنوات الناقلة للمباراة قناة سبوتس بريميوم 3.