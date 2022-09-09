توقيع اتفاقية استراتيجية لبيع الغاز بين “أدنوك” وهِيْئة دبي للتجهِيْزات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، توقيع اتفاقية استراتيجية لبيع الغاز بين شركة بترول أبوظبي الوطنية. شركة (أدنوك) وهِيْئة دبي للتجهِيْزات (DOSP).

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم أدنوك بتزويد دائرة مياه دبي للغاز الطبيعي لاستخدامه بدلاً من الفحم النظيف لتوليد الكهرباء فِيْ مجمع حصيان لتوليد الطاقة التابع لهِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” وفقًا لنظام المنتج المستقل. ستساهم هذه الخطوة فِيْ تقليل الانبعاثات الناتجة عَنّْ عمليات توليد الطاقة. وهذا يدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخططها الإستراتيجية الأخرى الهادفة إلَّى توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

تم التوقيع على الاتفاقية فِيْ قصر الوطن .. الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ومدير عام هِيْئة دبي للتجهِيْزات والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب. عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، فِيْ المقر الرئيسي لمجموعة أدنوك. .

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان الرئاسي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان. ووزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “تأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لتحويل دبي إلَّى اقتصاد محايد للكربون وتوفِيْر 100٪ من الطاقة الإنتاجية لدبي من مصادر الطاقة النظيفة. مشيراً إلَّى أن الاتفاقية تعزز التعاون، وتوطد مجال الطاقة المشترك بين أبوظبي ودبي والأسس المتينة التي تم إرساؤها منذ عام 1998 وتوطدت على مر السنين.

وقال “فِيْ الوقت الذي تتجه فِيْه بعض دول العالم نحو استخدام الفحم بسبب التعقيدات الجيوسياسية والتقلبات فِيْ أسواق الطاقة، تواصل الإمارات ودبي الوفاء بالتزاماتهما بخفض الانبعاثات فِيْ قطاع الطاقة”.

من جهته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل أدنوك على تسريع الجهُود للاستفادة من موارد الغاز فِيْ أبوظبي للمساهمة فِيْ تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها، خاصةً أنها يعتبر من أهم أنواع الوقود لاعتماد منهج واقعي ومسؤول لمواكبة التحول فِيْ قطاع الطاقة. “.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم بشكل فعال فِيْ الحد من الانبعاثات الناتجة عَنّْ عمليات محطة حصيان لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يدعم بشكل مباشر المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشار إلَّى أن أدنوك ملتزمة بمواصلة التعاون مع عملائها وشركائها الاستراتيجيين للارتقاء. قدرتها على إنتاج الغاز لتحقيق أهدافها. استراتيجية الحد من الانبعاثات من أنظمة الطاقة، والمساهمة فِيْ تمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف خطة أدنوك المتكاملة للغاز إلَّى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفِيْر إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد فِيْ الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توسيع قدرات أدنوك فِيْ معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال. .. بينما تعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخراج الغاز من الحقول العاملة حاليًا وإنتاجه بكَمْيات كبيرة وتنافسية، بالإضافة إلَّى تطوير موارد الغاز والاستفادة من أحدث الابتكارات لتقليل الانبعاثات بشكل مستمر. .

يعتبر الغاز الطبيعي المنتج محليًا أكثر تنافسية من الناحية التجارية من الفحم أو الغاز المستورد ويساهم فِيْ دعم النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات عَنّْد استخدامه كبديل للفحم لتوليد الكهرباء.

أدنوك هِيْ أيضًا مزود رئيسي وموثوق ومسؤول للطاقة منخفضة الكربون. بالإضافة إلَّى توسيع عملياتها فِيْ مجال الغاز، تعمل أدنوك على تطوير أعمالها الجديدة فِيْ مجال الطاقة للاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الهِيْدروجين والطاقة المتجددة، مع التركيز المستمر على الحد من الانبعاثات الناتجة عَنّْ عملياتها كجزء من جهُودها المتواصلة لمواكبة هذا التطور. التحول فِيْ قطاع الطاقة للمساهمة فِيْ تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

منذ البداية، تم تصميم وبناء مجمع حصيان للطاقة ليكون محطة طاقة ثنائية الوقود تعمل بالغاز الطبيعي والفحم النظيف، ولكن تم تحويلها مؤخرًا للعمل على الغاز الطبيعي فقط.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة فِيْ دبي 1200 ميغاواط بنظام إنتاج مستقل، وستتم إضافة 600 ميغاواط فِيْ الربع الأخير من العام الجاري، و 600 ميغاواط أخرى خلال الربع الثالث من عام 2023.

يمثل المجمع إضافة مهمة لمشاريع إنتاج الطاقة لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، والتي تشمل مجمع جبل علي للطاقة وتحلية المياه، ومجمع العوير لإنتاج الطاقة، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية. مجمع الطاقة فِيْ مكان واحد فِيْ العالم حسب نظام المنتج. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع المستقل 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، بالإضافة إلَّى مشروع الهِيْدروجين الأخضر ومشروع محطة الطاقة الكهرومائية فِيْ حتا.