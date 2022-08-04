“توقيع النصر مع كنو باطل”.. حَقيْقَة فوز الهلال فِيْ قضية الموسم

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مفاجئة فِيْ قضية نادي النصر ضد الهلال والنجم العالمي محمد كانو، والتي عصفت بالشوارع السعودية خلال الأشهر الماضية.

وضمن النصر توقيع كينو فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الهلال، قبل أن يفاجئ مجلس إدارة زعيم “الملايين” بالإعلان عَنّْ تجديد اللاعب ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

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“حالة” القياس العالمي ؛ قررت غرفة تسوية المنازعات حرمان الهلال من التعاقدات، وتعليق النجم الدولي لمدة 4 أشهر، الأمر الذي دفع الزعيم بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

* حَقيْقَة أن توقيع النصر مع محمد كانو “باطل”.

وبينما كان ينتظر قرار “التحكيم” ظهرت أنباء قوية عَنّْ فوز الهلال فِيْ القضية. لأن التوقيع على الانتصار مع Kno “عبث” فِيْ المقام الأول ؛ لأن العلامة كانت ممنوعة من التسجيل فِيْ ذلك الوقت ؛ لعدم الحصول على شهادة “الأهلية المالية”.

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من جهته أجاب المحامي الرياضي أحمد الأمير على أخطر سؤال عام 2022. وهُو “كَيْفَ لم يستوف الفوز شروط التسجيل .. ورفع عقد محمد قانو إلَّى لجنة المحترفِيْن”

جاء رد الأمير من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” على نقطتين أساسيتين أنهم

أولاً رفع العقد إلَّى اللجنة المهنية. تحقق من صحة ذلك ولا تسجل.

ثانياً رفع العقد إلَّى اللجنة المهنية. يعتبر بمثابة إعلان رسمي لتوقيع اللاعب، وهُو أحد بنود صيغة العقد المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي.

وبذلك تأكد أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر وقع على محمد كانو فِيْ يناير الماضي. بعد دخوله المدة المجانية لعقده مع الهلال.