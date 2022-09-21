توقيع 26 عقداً استثمارياً فِيْ منطقة الجوف السعودية بقيمة 194 مليون ريال

ووقعت أمانة تعاقدات مع 26 مشروعًا استثماريًا مع مستثمرين بقيمة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال، تنوعت بين مخططات خدمية ومنتجعات سياحية وترفِيْهِيْة ومحلات تجارية ومطاعم وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية ولوحات إعلانية وغيرها.

أكد الأمير فِيْصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن المنطقة غنية بالفرص الاستثمارية النوعية التي تساهم من خلال موقعها اللوجستي فِيْ تسريع حركة التجارة وتأثيرها الاقتصادي بين المملكة وجيرانها، تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ولفت إلَّى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية فِيْ القطاع البلدي والقطاعات الواعدة الأخرى فِيْ المنطقة، والتسهِيْلات التي تقدمها الجهات المعَنّْية لدفع الاستثمار وتعزيز النهضة الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

واطلع محافظ منطقة الجوف على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة الجوف بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري من أجل تحقيق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمامها. للراغبين فِيْ الاستثمار الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال بوابة الاستثمار البلدية “فرص” عبر الموقع الإلكتروني. البريد الإلكتروني أو تطبيق البوابة.

من جهته اكد عاطف بن محمد الشرعان امين منطقة الجوف حرص البلدية على عرض فرص استثمارية نوعية لزيادة الايرادات والمساهمة فِيْ الحركة الاقتصادية والاستثمارية لخدمة ابناء المنطقة.