يقول ماريك كاسيفِيْتش، 63 عامًا، الذي يروج لطريقة مبتكرة لمشاهدة الأفلام بأقل تكلفة للطاقة “من المهم إيجاد طريقة لمساعدة كوكبنا”.

جمع ماريك كاسيفِيْك الرياضة من خلال ركوب دراجة ثابتة ومشاهدة فِيْلمه المفضل، مما وفر تكاليف الطاقة المتزايدة مؤخرًا.

وقال لرويترز “نتعلم التكَيْفَ مع عالم جديد.” بينما كان يركب دراجة ثابتة وعيناه مثبتتان على شاشة تظهر له النسبة المئوية للطاقة المولدة لعرض فِيْلم فِيْ حديقة بول موكوتوفسكي بوسط وارسو.

حيلة مبتكرة لمشاهدة “Share the Knives”

كان Kacevic واحدًا من عشرات البولنديين الذين تجمعوا لمشاهدة فِيْلم Knives Out. اصطفت دراجات خلف مقاعد أمام شاشة كبيرة فِيْ إحدى ليالي الصيف فِيْ العاصمة البولندية.

تم توصيل الدراجات بمولد يوفر ما لا يقل عَنّْ 50٪ من الطاقة اللازمة لعرض الفِيْلم.

هذه المبادرة هِيْ جزء من سلسلة أطلقتها شركة Impel Services، والتي قامت بجولة فِيْ المدن البولندية هذا الصيف، بهدف تشجيع المواطنين على التفكير فِيْ أنماط الحياة الخضراء.

تحدث هذه الأحداث فِيْ وقت من المتوقع أن ترتفع فِيْه أسعار الطاقة فِيْ جميع أنحاء أوروبا. يتساءل العديد من البولنديين كَيْفَ سيدفعون مقابل الطاقة.

الفحم هُو المصدر الرئيسي للتدفئة

يعتمد حوالي 3.8 مليون شخص فِيْ بولندا على الفحم للتدفئة ويواجهُون الآن نقصًا وارتفاعًا فِيْ الأسعار بعد أن فرضت بولندا والاتحاد الأوروبي حظراً على الفحم الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا فِيْ فبراير.