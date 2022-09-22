تولين البكري ترد على اتهامات تعدد علاقاتها الجنسية.. والمذيع يتعرض لهجوم

انتقد جمهُور مواقع التواصل الاجتماعي النجمة الإعلامية السورية عطية علي بعد إطلاق حلقة جديدة من برنامجها “الإنسان” على موقع يوتيوب، والذي استضافته الممثلة السورية تولين البكري.

يبدو أن أسئلة عطية تجاوزت الخط الأحمر بشكل واضح، بعد أن قررت مواجهة ضيفها بشائعات بأنه متعدد الزوجات، وآخرين بأنه مثلي.

نظرًا لأن هذا الموضوع بالذات يعتبر من أكثر المواضيع حساسية وخصوصية، فقد تسربت تعليقات الجمهُور فِيْ نهاية فِيْديو المقابلة، وهاجمت عطية وجودة أسئلتها.

قال أحد المعلقين “أسئلة مثيرة للاشمئزاز … وإجابات متعبة”. وقال آخر ما هِيْ ألقاب القمامة هذه بينما قال أحد المعلقين “من ضمن المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة والإعلام بالنسبة له ألا يتدخل مع فنان فِيْ قضايا السياسة والجنس والدين. شخص ما يريد أن يصنع اتجاهًا يفضح وضعه ويثير الجدل “.

الممثلة تنفِيْ وتضحك.

من جهتها، نفت الفنانة السورية، تولين البكري، ما تردد عَنّْ تعدد علاقاتها الجنسية مع رجال، وأكدت أنه فِيْ حال قيامها بذلك، فلا يحق لأحد تنزيلها المسؤولية أو اللوم عليها، إلا أنها لم تكن لها أي علاقة. . علاقة جنسية مع أي رجل لسنوات، لأنه مرتبط لديها حب.

وذكر البكري بين الضحكات أنه ليس لديه ميول جنسية “منحرفة”، لأنه ليس مثليًا، والدليل على ذلك أنه تزوج ثلاث مرات، وأن عددًا كبيرًا من الفنانين متهمون به، دون أي شيء. السبب.، على حد تعبيرها.

الجراحة التجميلية

وأشارت الفنانة السورية خلال الحلقة، إلَّى أنها خضعت لبعض الإجراءات الجمالية “مثل البوتوكس والفِيْلر فقط”، أما التغييرات التي طرأت على ملامحها، فكانت بسبب تقدمها فِيْ السن، موضحة أن “الجمهُور يتهمها بقتل العديد من العمليات الجراحية، لأن كل واحد منهم يريد أن يبقى كَمْا ظهر على الشاشة فِيْ المرة الأولى “. .

وأشار إلَّى أنه تعرض لخطأ طبي أثناء عملية “زراعة الأسنان” مما تسبب له بصعوبة فِيْ النطق خاصة الحرف “S”.

زواج تولين البكري فِيْ سن مبكرة

كَمْا تحدثت عَنّْ زواجها فِيْ سن مبكرة، حيث كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، مما جعلها تعيش فترة صعبة، بسبب افتقارها إلَّى المعلومات حول الواجبات الزوجية والأمومة، واصفة تلك المرحلة بـ “الجحيم”، والتي كانت دائمًا من أجلها. طلب من أبنائه الابتعاد عَنّْ الزواج فِيْ سن مبكرة.

وكشفت البكري، أنها تعرضت للخيانة فِيْ كل العلاقات العاطفِيْة التي مرت بها، معتبرة السبب وراء منحها كل حبها، ومنح نفسها للشخص الآخر، مشيرة إلَّى قرارها بعدم التوجه نحو الحب، إلا إذا تدخل القدر فِيْ ذلك. وحبها هُو الاحترام والصدق والعشرة.

قالت إن أصعب لحظة فِيْ حياتها كانت عَنّْدما طلبت من زوجها “الطلاق”، وحدث هذا بالإضافة إلَّى تعرضها للخيانة، وأجمل لحظة كانت شعورها بالأمومة، عَنّْدما أنجبت أول طفل لها. طفل طلال.

متقلب المزاج جدا

كَمْا وصفت تولين نفسها بأنها شخص “مزاجي للغاية”، مما جعل معظم أصدقائها والأشخاص المقربين يبتعدون عَنّْها بسبب سلوكها لأنها كانت تواعد شخصًا ما لمقابلته فِيْ وقت محدد. وبعد ذلك قام بإغلاق هاتفه ولم يره دون إبداء أي مبرر أو اعتذار عَنّْ التعيين.

وأكدت البكري أنها لم تكن “تغار” من أي فنانة قدمت لها فِيْ مسيرتها الفنية، فهِيْ دائما على استعداد لإرسال رسائل مباركة لأي فنانة تبرز فِيْ دور معين، حتى لو لم تجدها. مع ذلك. ، لكن معظمهم يتجاهلها.