تولين البكري حاولت الانتحار وفنانة مشهُورة اتهمتني بإقلامة علاقة مع زوجها

كشفت الفنانة السورية تولين البكري، أنها حاولت الانتحار مرتين، وتناولت جرعات زائدة من الأدوية، معربة عَنّْ أسفها لفعلها ذلك.

وأشار البكري إلَّى أنه كلما حاول الانتحار كان ينقذه فِيْ الوقت المناسب، مشيرا إلَّى أنه وصل الآن إلَّى مرحلة “التصوف”.

وأشار البكري، فِيْ مقابلة تلفزيونية، إلَّى أنه خضع لجلسات علاج نفسي، بإشراف طبيب مهم، حيث تم تشخيص حالته العقلية بمرض ثنائي القطب بنسبة ضئيلة، لكن مع مرور الوقت تغير التشخيص، لتظهر. أن مشكلته تكَمْن فِيْ التمسك بالماضي والعيش فِيْه كَمْا لو كان الحاضر.

ووصفت زواجها الأول بأنه اختيار خاطئ، فِيْما تحدثت عَنّْ بعض تفاصيل علاقتها بزوجها الذي فرض عليها أشياء كثيرة، كالحجاب والصلاة، دون اقتناع تام فِيْ تلك الفترة وقتها، على عكس الحاضر. وتؤكد أن أطفالها هم أجمل ذكرى زواجها رغم تقلبها تجاهها.

ونوه البكري باسمه الحقيقي “حياة” بتقسيم مسار حياته إلَّى ثلاث مراحل، والإشارة إلَّى خطورة وخطورة العَنّْف اللفظي، والمرحلة الثالثة بدأت عام 2004 أي منذ عودته إلَّى الحياة الفنية. . المجتمع مرة أخرى وطلاقها من زوجها.

وزعم البكري أنه دخل فِيْ علاقتين عاطفِيْتين بعد طلاقه، إحداهما كانت مع فنانة سورية شهِيْرة، لمدة عامين، ولم تنته بالزواج بسبب الخلافات بينهما، فِيْما كان للعلاقة الثانية الأثر الأكبر. فِيْ حياتها، على حد تعبيرها، استمرت 4 سنوات، ثم انفصلت بسبب عدم رغبتها فِيْ الزواج من مطلقة.

وأكد أنه نأى بنفسه عَنّْ الوسط الفني وعزل نفسه، بسبب النفاق الاجتماعي والكذب والشر الموجود فِيْ تلك البيئة، مع ميلها إلَّى أجمل الأشياء مثل إطعام الطيور والطبخ والصلاة والحرف اليدوية. كَمْا يشجع ذلك.

كشفت عَنّْ عملها فِيْ المطبخ، لتأمين رزقها، وبيع الطعام للمطاعم تحت اسم مستعار ومصطنع، دون الكشف عَنّْ هُويتها الحقيقية، مع الاستفادة من حبها لفن الطهِيْ وإتقانها الكبير.

وأشارت البكري إلَّى أنها اضطرت لذلك، خاصة بعد أن طلبت من العديد من أصدقاء الفنانين ترشيحها للمنتجين وفشل تلك المحاولات، ومنهم الفنان تيم حسن الذي التقت به أثناء تصوير بعض الفنانين. مشاهدهم. فِيْ مسلسل “الهبة”، كَمْا تكررت المحاولة مع الفنان قصي خولي.

وعبر عَنّْ أسفه الشديد لطلبه، كاشفا أنه أرسل الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن دون أي رد من الأخيرة على رسالتها.

فِيْما أكد أن الفنانة السورية منى واصف والفنانة أمل عرفة من أكثر الناس دعمًا فِيْ مجتمع الفن، مؤكدين بشكل كبير ذكاءهم وتواضعهم.

وكشف البكري عَنّْ ثأره من فنانة سورية شهِيْرة وعمل على مبدأ “ادفعوا صاع، صاععتان”، بعدما أهانها الفنانة البكري وتهددها واتهمها بعلاقة معها زوج الفنانة. الذي رفض البكري ذكر اسمه، بإنشاء حساب وهمي باسمه وتشويه سمعته.

وكان رد البكري، الاستفادة من العلاقة الودية التي تربطه بتلك الفنانة، وتوثيق عدة مقاطع فِيْديو لمنزله بسلسلة من الاختبارات التي تؤكد أن هذه الفنانة “حسنة” كَمْا تقول البكري، واستفادت من الوثائق. بمساعدة صديقتها فِيْ إنشاء حساب وهمي ونشر حقائق حقيقية من لسان صاحب الحساب عَنّْ تلك الممثلة.

ووصف البكري الفنانة بأنها فتاة مؤذية حطمت حياة العديد من صديقاتها مثل الفنانة السورية ديما بياعة وديما الجندي ولانا الجندي وغيرهم.

ونفت البكري الشائعة التي ترددت بأن منتجة عرضت عليها دورًا رائدًا مقابل خدمات جنسية، مؤكدة أنها لم تتعرض لمثل هذه العروض خلال مسيرتها الفنية.