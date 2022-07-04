توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الستين بالرقص والغناء

احتفل نجم هُوليوود توم كروز بعيد ميلاده الستين بالغناء والرقص حيث حضر حفل المغنية البريطانية أديل فِيْ هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة.

استغل توم كروز تواجده فِيْ حفل أديل للاستمتاع بعيد ميلاده بطريقة خاصة، يوم الغناء الذي يصادف 3 يوليو.

قال أحد الأشخاص فِيْ العرض لصحيفة The Sun “بدا أن توم قد انفجر، وكان واضحًا من طريقة رقصه، وبدا أنه يعرف كل كلمات أغاني أديل”.

بعد انتهاء الحفلة، فاجأ موظفو جناح كبار الشخصيات النجمة بغناء أغنية “عيد ميلاد سعيد” لها. كَمْا أشعلوا الشموع على كعكة الفراولة.

أعربت كروز عَنّْ سعادتها لأن الجميع تمكنوا من العودة معًا ؛ بعد ما عانوا من جائحة كورونا.

ولم تتوقف الاحتفالات عَنّْد هذا الحد، حيث استمتع كروز بيومه فِيْ سباق الجائزة الكبرى البريطاني 2022 يوم الأحد، مهنئًا صديقه، سائق الفورمولا ون لويس هاميلتون، بعد حصوله على المركز الثالث فِيْ السباق.

وتعرض هاميلتون للضرب على يد المتسابق سيرجيو بيريز، الذي احتل المركز الثاني، بينما حقق كارلوس ساينز سائق فِيْراري فوزه الأول فِيْ مسيرته.

من الجدير بالذكر أن كروز من أشد المعجبين برياضة السيارات منذ فترة طويلة. لقد أوضح أنه كان من أتباع هاميلتون الدائمين.

من ناحية أخرى، أثار كروز تساؤلات حول علاقته بامرأة أخرى بعد انفصاله عَنّْ صديقته السابقة هايلي أتويل، التي شارك معها فِيْلم Mission Impossible ؛ وشوهد بكل أناقته مع امرأة مجهُولة الهُوية للمرة الثانية فِيْ نفس الشهر.

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متشكك ومؤمن، رأى بعضهم أنها مجرد صديقة، بينما قال آخرون إن النجمة تعيش علاقة حب جديدة.