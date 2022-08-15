توم هُولاند يعلن اعتزال السوشال ميديا وحذف إنستغرام وتويتر من هاتفه

قال الممثل الإنجليزي الشاب توم هُولاند، وداعا لمعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا اعتزاله على “السوشيال ميديا”، بسبب صحته العقلية ولأن استخدامه أصبح ضغطا نفسيا عليه، كَمْا أكد ذلك فِيْ مقطع فِيْديو نشر على موقعه على إنستجرام. الحساب.

قال نجم Marvel البالغ من العمر 26 عامًا إنه قرر أيضًا إزالة تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفِيْديو القصيرة على Instagram و Twitter من هاتفه الشخصي، ولم يخطط لنشر أي محتوى فِيْ الفترة المقبلة.

وأضاف هُولاند أن Instagram و Twitter يسببان له مشاعر يصعب التعامل معها، موضحًا “عَنّْدما أقرأ ما هُو مكتوب عَنّْي على الإنترنت، فإنه يؤثر سلبًا على حالتي النفسية والعقلية. لذلك قررت التراجع وإزالة التطبيقات “.

لدى هُولندا ما يقرب من 70 مليون متابع على المنصتين ؛ لديه 67.7 مليون متابع على Instagram وأكثر من ربع مليون متابع على Twitter، وقد استخدم كلا المنصتين باستمرار للترويج لأعماله الفنية، مع مشاركة معجبيه أحيانًا منشورات شخصية.

كان هُولندا حريصًا على الاستفادة من أحدث فِيْديو له على هذه المنصات من خلال الترويج لمؤسسة Stem4 Teenage Mental Health Charity و The Brothers Trust، وهِيْ مؤسسته الخيرية الخاصة، والتي تدعم الصحة العقلية.

يُذكر أنه تلقى مؤخرًا عرضًا من المنتج إيمي باسكال لتجسيد شخصية الفنان الأسطوري فريد أستير فِيْ فِيْلم وثائقي يروي سيرة الفنان الآسر برقصته مع جين كيلي جينجر روجرز، وحضوره كَمْمثل. وصفاته الإنسانية التي يتفق عليها معظم أقرانهم.

كان توم قد بدأ مسيرته الفنية سابقًا كَمْمثل رقص فِيْ مسرحية بيلي إليوت الموسيقي، وحقق نجاحًا كبيرًا كراقص وممثل، وهُو ما يتطلبه دوره الجديد.

الشيء المفِيْد فِيْ اختيار هُولندا فِيْ هذا الدور هُو أن هناك تقاربًا غريبًا بين مظهري وجسدي، بينما لم تفز إستر الإبداعية بجائزة الأوسكار مرة واحدة فِيْ حياتها المهنية، على الرغم من تلقيها ترشيحًا فِيْ عام 1975. عَنّْ دوره الأخير فِيْ فِيْلم “The toweiring Inferno”، لكنه لم يفز بها أيضًا.

أكَمْلت هُولندا النسخة الأخيرة من سلسلة Marvel الشهِيْرة “Spider-Man” بعَنّْوان “No way home” للمخرج جون واتس مع Zendaya و Benedict Cumberbatch، وعرضت عليه مؤخرًا فِيْلم Robin Fletcher “Uncharted” مع مارك والبيرج. وتاتي جبرائيل.