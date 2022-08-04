تونس تتجه لإقرار زيادة جديدة فِيْ أسعار الوقود

تتجه تونس إلَّى الموافقة على زيادة جديدة فِيْ أسعار المحروقات، للمرة الرابعة هذا العام، فِيْ إطار إجراءات مستهدفة، وفِيْ خطوة قد تثير استياء وسخط التونسيين، وخاصة أصحاب السيارات.

قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الكنجي، فِيْ تصريحات إعلامية، خلال حلقة نقاشية حول المحروقات والطاقة، إن الوضع الحالي فِيْ تونس يتطلب تعديل طفِيْف فِيْ أسعار المحروقات، دون اللجوء إلَّى رفع الدعم.

وعزا الوزير ذلك إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ الأسواق العالمية، مشيرا إلَّى تصاعد احتياجات تونس لتمويل واردات الطاقة إلَّى 3.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

يشار إلَّى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 تبنت فرضية سعر 75 دولارًا للبرميل، لكن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، ليصل سعر البرميل الواحد إلَّى أكثر من 100 دولار، الأمر الذي أدى إلَّى زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة، التي تستورد أكثر من 50٪ من احتياجاتها. النفط، ويدعم أسعار المحروقات فِيْ السوق المحلي.

يبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، وهُو الأكثر استخدامًا فِيْ تونس، 2.330 دينارًا (0.72 دولارًا)، بينما يبلغ سعر البنزين الخالي من الكبريت 2010 ملمًا للتر، وسعر البنزين العادي 1790 ملمًا للتر.

وسيكون للزيادة المتوقعة فِيْ هذه الأسعار انعكاسات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين، لا سيما فِيْ ظل توقعات بزيادات أخرى قد تشمل الخدمات المتعلقة بقطاع الوقود مثل قطاع النقل والكهرباء ومختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.

تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعًا فِيْ معدل التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، أو ما يعادل 56 فِيْ المائة، بحسب أحدث البيانات الرسمية.