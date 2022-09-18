تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة فِيْ 2022 مع سعيها لتقليص الدعم

قالت تونس إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهِيْ بنسبة 14٪ والوقود بنسبة 3٪، فِيْ إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهُو ما يمثل تغييرًا رئيسيًا فِيْ السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون فِيْ البلاد.

وأضافت وزارة الطاقة أن أسعار غاز الطهِيْ التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينارا إلَّى 8800 دينار.

وبحسب بيان الوزارة، فإن سعر البنزين سيرتفع بنسبة 3٪ يوم الثلاثاء من 2.330 دينار للتر إلَّى 2.400 دينار.

وتعد هذه رابع زيادة فِيْ أسعار الوقود هذا العام، حيث من المتوقع أن ترفع تونس عجز الموازنة إلَّى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقارنة بـ 6.7٪، متوقعة سابقًا بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة فِيْ أسعار الحبوب والطاقة.

فِيْ مواجهة تونس، تحاول الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلَّى ستة مليارات دينار فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام، مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا.