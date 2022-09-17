تونس ترفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز .. لتر البنزين يقفز 70 مليما

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عَنّْ رفع أسعار الوقود واسطوانات غاز الطهِيْ فِيْ البلاد.

وقالت إن القرار يأتي فِيْ ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود فِيْ السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب أسواق الطاقة المرتبط بانخفاض الإمدادات وارتفاع تكلفة المواد البترولية.

ولفتت إلَّى أنها تسعى لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بشكل دوري.

وقالت الوزارة إنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية ابتداء من 18 سبتمبر 2022 الساعة صفر على النحو التالي

بنزين خالي من الرصاص 2400 مليمتر لكل لتر، بزيادة 70 مليمتر

بنزين خالي من الكبريت 2080 ملم لكل لتر بزيادة 70 ملم

بنزين عادي 1860 ملم للتر بزيادة 70 ملم

▪︎ غاز البترول المنزلي 8800 ملليجرام للزجاجة الواحدة بسعة 13 كجم

وأشارت الوزارة إلَّى أن هذه المادة (اسطوانات الغاز) لم تسجل أي تغيرات فِيْ أسعارها منذ عام 2010.

من ناحية أخرى، فِيْما يتعلق بالوقود عالي الجودة، الذي لا يتجاوز استهلاكه 1٪ من إجمالي استهلاك الوقود، مثل البنزين الممتاز الخالي من الرصاص والبنزين الفاخر الخالي من الكبريت، فقد تمت الموافقة على تعديل أسعاره فِيْ النطاق 5٪.

فِيْ متابعة لتطور أسعار النفط الخام فِيْ الأسواق العالمية، يلاحظ أن متوسط ​​سعر خام برنت ارتفع منذ بداية العام حتى اليوم إلَّى مستوى 107 دولارات للبرميل، مع ملاحظة أن كل زيادة بمقدار ينتج عَنّْ الدولار الواحد للبرميل احتياجات تمويلية إضافِيْة لنظام المحروقات والكهرباء والغاز بنحو 140 مليون دينار. بحسب الوزارة.