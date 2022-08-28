تونس تسعى لمضاعفة إنتاجها من الحبوب

قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودين إن هناك توجها لمضاعفة إنتاج البلاد من الحبوب فِيْ عملية استباقية من خلال تشجيع ودعم الفلاحين.

استقبلت نجلاء بودن، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، فِيْ إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك برنامجا متكاملا لتأمين عملية التخزين ودعم المزارع وتوفِيْر كافة الإمكانات اللازمة من خلال رفع الإنتاج.

كَمْا دعا إلَّى ضرورة إقامة حوار بين الدول الأفريقية، أو ما يعرف بحوار “الجنوب – الجنوب”، من أجل إقامة شراكة دائمة تهدف إلَّى تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لتوفِيْر الأمن الغذائي.

من جهتها، شددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على ضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتجاوز المخاطر الحالية، خاصة فِيْ ظل التداعيات التي يعاني منها الناس من تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وحث الدول الأفريقية على اتخاذ الحلول والآليات لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع المزارعين وتقديم الدعم لهم على مستوى الإنتاج والتخزين.

كَمْا دعا إلَّى ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بالصيد البحري حفاظاً على التنوع البيئي.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة التيكاد 8 خلال الفترة 27-28 غشت، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان والقارة الأفريقية.

يمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد 8″، الذي يختتم أعماله الأحد فِيْ العاصمة التونسية، فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.