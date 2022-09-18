تونس قريبة من قرض جديد مع صندوق النقد.. كَمْ تبلغ قيمته

توشك تونس على التوصل إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض قد يصل إلَّى 4 مليارات دولار.

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، اليوم، إن بلاده تتوقع التوصل إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فِيْ “الأسابيع المقبلة”.

واضاف ان “الاتفاقية ستكون على قرض بين ملياري دولار واربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات”.

قالت تونس، أمس، إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهِيْ بنسبة 14٪ والوقود بنسبة 3٪ فِيْ إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وفِيْ ضوء تغيير كبير فِيْ السياسة يتماشى مع مطالب المقرضين الدوليين فِيْ البلاد.

وأوضحت وزارة الطاقة أنه تم رفع سعر اسطوانة غاز الطبخ لأول مرة منذ 12 عاما إلَّى 8800 دينار بدلا من 7.750 دينارا.

وقالت الوزارة فِيْ بيان إن سعر البنزين سيرتفع 3٪ من 2330 دينارا للتر إلَّى 2400 دينار.

وتعد هذه رابع زيادة فِيْ أسعار الوقود هذا العام، حيث تتوقع تونس ارتفاع عجز الموازنة إلَّى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، مقارنة بـ 6.7٪ كان متوقعا فِيْ السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة فِيْ أسعار الحبوب والطاقة.

تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية، تحاول الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية فِيْ البلاد، أمس، اتفاقية بشأن زيادة رواتب القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عَنّْ أي اتفاق آخر للإصلاحات الاقتصادية.

يُنظر إلَّى الاتفاقية بين الحكومة والنقابة بشأن الأجور والإعانات ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنها ضرورية لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.