تونس مجلس مديري صندوق النقد يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي فِيْ سبتمبر

قال الوزير سمير سعيد، اليوم الأربعاء، إن برنامج الإصلاح الوطني التونسي المقدم إلَّى صندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق فِيْ وقت لاحق من العام الجاري، فِيْ إطار جهُود البلاد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المتوترة.

ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عَنّْ سعيد قوله إن البرنامج سيعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فِيْ سبتمبر المقبل.

وتقول تونس إنها تريد قروضا بقيمة أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تحصل على ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج تدابير لخفض فاتورة أجور القطاع العام، وخفض الدعم، وتمهِيْد الطريق لإعادة هِيْكلة الشركات المدينة المملوكة للدولة.

ووقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الممثل الرئيسي للعمال فِيْ البلاد الذي يعارض منذ فترة طويلة تخفِيْضات الإنفاق العام التي قد تضر بأعضائه، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات.

يقول صندوق النقد الدولي إنه يعتبر ضمان قبول النقابات للإصلاحات أمرًا ضروريًا فِيْما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القروض.

وتفاقمت جهُود تأمين حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي بسبب الاضطرابات السياسية فِيْ تونس منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة قبل عام وحل البرلمان وانتقل إلَّى السلطة بمرسوم.

وقال الرئيس سعيد إن هذه التحركات ضرورية لإنهاء الشلل السياسي فِيْ البلاد وتعزيز دوره الموسع فِيْ دستور جديد تمت الموافقة عليه فِيْ استفتاء الشهر الماضي وسيدخل حيز التنفِيْذ قريبا.