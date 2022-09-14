تونس.. مفاوضات الحكومة واتحاد الشغل بشأن الأجور تتكلل بالنجاح

ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلَّى اتفاق للوصول إلَّى معدل 3.5٪ فِيْ السنوات الثلاث المقبلة.

ويمكن للاتفاق أن يخفف من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد فِيْ الدولة الواقعة فِيْ شمال إفريقيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلَّى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بمطالب صندوق النقد الدولي، بما فِيْ ذلك خفض الدعم وإصلاح شركات القطاع العام المثقلة بالديون.

بلغ العجز التجاري فِيْ تونس 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، وبلغ معدل التضخم أعلى معدل له منذ عام 1990، حيث سجل 8.6٪، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخسارة بعضها من السوق.

هذا الركود الاقتصادي والانهِيْار المالي يقلق التونسيين والسلطات، تحت ضغط المقرضين الدوليين ويدعو إلَّى تسريع الإصلاحات الاقتصادية والرفع المنظم لدعم السلع، بالإضافة إلَّى تخفِيْض فاتورة الأجور.