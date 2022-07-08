“تويتر” تحذف أكثر من مليون حساب مزيف يومياً.. هل تساعد فِيْ إتمام صفقة ماسك

قال مسؤولو تويتر إن الشركة تحذف أكثر من مليون حساب وهمي من منصتها يوميًا، مشيرين

وجدد مسئولو شركة التواصل الاجتماعي خلال اتصال هاتفِيْ، الخميس، تأكيدهم على أن الحسابات الوهمية عبر “تويتر” أقل بكثير من 5٪ من إجمالي عدد المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن المدققين البشريين يمسحون يدويًا آلاف حسابات تويتر بشكل عشوائي، مستخدمين مزيجًا من البيانات العامة والخاصة لحساب نسبة الحسابات المزيفة وإبلاغ المساهمين بها.

وهدد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، فِيْ وقت سابق هذا العام بالتخلي عَنّْ صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بسبب خلاف مع الشركة حول عدد الحسابات المزيفة.

يعتقد ماسك أن عدد الحسابات المزيفة على تويتر لا يقل عَنّْ 20٪ من إجمالي عدد الحسابات، داعيًا مسؤولي الشركة للسماح له بالاطلاع على البيانات قبل تنفِيْذ صفقة الشراء.