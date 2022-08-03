تويتر تستدعي 13 شركة أمام المحكَمْة فِيْ صفقة إيلون ماسك.. ما السبب

وضع موقع تويتر قائمة تضم 13 شركة أمريكية للمثول أمام المحكَمْة وتقديم اعترافاتهم فِيْ قضية إلغاء إيلون ماسك صفقة شراء “بلو بيرد”.

استدعى موقع تويتر سجلات المحكَمْة من مستثمري الأسْهُمْ، بما فِيْ ذلك وحدة من Brookfield Asset Management، التي سعت للحصول على معلومات حول Mark Andreessen ومجموعة من شخصيات رأس المال الاستثماري، حول تمويل Elon Musk للاستحواذ على 44. مليار دولار، تمت مقاضاته من أجل تنفِيْذها.

تعهد ذراع رأس المال الاستثماري الجديد لشركة Brookfield بمبلغ 250 مليون دولار لزيادة رأس مال Musk بقيمة 7.1 مليار دولار للصفقة فِيْ مايو.

يريد محامو تويتر معرفة شروط هذا الاستثمار وجهُود الملياردير لجمع الأموال، وفقًا لإيداع محكَمْة الثلاثاء فِيْ ولاية ديلاوير.

جدير بالذكر أن تويتر طلب معلومات من أكثر من اثنتي عشرة شركة إلَّى جانب Brookfield، مثل DFJ Growth IV Partners و Valor Equity Partners و Andersen’s Fidelity Management and Research و AH Capital Management، وفقًا للإيداعات.

سعت شركة التواصل الاجتماعي أيضًا إلَّى الحصول على معلومات من المستثمر Key Wealth Advisors بشأن Jason Calacanis و Steve Jurvetson و Joe Lonsdale و Shamath Palihpetia و Keith Rabois و David Sachs. كَمْا ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أنه تم إصدار مذكرات استدعاء للحصول على معلومات عَنّْ هؤلاء المستثمرين، وبعضهم لم يكن معروفًا سابقًا أنهم شاركوا فِيْ الصفقة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن شركة Bloomberg LP، المالكة لـ Bloomberg News، قد استثمرت فِيْ Andreessen Horowitz.

يسعى طلب معلومات ما قبل المحاكَمْة إلَّى الحصول على مجموعة واسعة من الاتصالات والوثائق حول عرض ماسك لشراء 54.20 دولارًا للسهم، والذي يسعى إلَّى التراجع عَنّْه بسبب مزاعم بأن الشركة فشلت فِيْ تزويده بمعلومات حول البريد العشوائي والحسابات المزيفة. أرسل Twitter أيضًا مذكرات استدعاء إلَّى قائمة البنوك المشاركة فِيْ حزمة تمويل Musk للاستعلام عَنّْ مشاركتها.

وقد شجب البعض هذه الجهُود ووصفها بأنها فضفاضة للغاية، ووصفها لونسديل بأنها “رحلة كبيرة من المضايقات والتصيد” وتشكو من إشعار “يطلب منك هذا الإشعار”.

غرد جو لونسديل، “يا لها من مزحة، يرسل محامو تويتر مذكرات استدعاء لأصدقائهم بالقرب من مسك، ومارك أندرسن، وديفِيْد ساكس وآخرون، وهِيْ رحلة مضايقة وتصيد كبيرة. ليس لدي أي علاقة بهذا الأمر باستثناء بعض التعليقات اللاذعة.، لكنني تلقيت إشعارًا يقول “أنت مطلوب بموجب هذا الإشعار”.

يعرف العديد من هؤلاء المستثمرين ماسك منذ أيام عمله فِيْ PayPal، والتي أدارها حتى الإطاحة به فِيْ عام 2000. كان Rabois و Sacks من المديرين التنفِيْذيين لشركة PayPal، وعمل لونسديل ذات مرة كَمْتدرب فِيْ نفس الشركة. Jurvetson، الذي كان صديقًا لـ Musk منذ سنوات، هُو أيضًا عضو فِيْ مجلس إدارة SpaceX وكان عضوًا سابقًا فِيْ مجلس إدارة Tesla، وكلاهما يديره Musk.

يقع Calakanis أيضًا فِيْ Flak Mask، ويستضيف بودكاست يسمى All-In، مع Saks و Ballihpitiya بين مضيفِيْه. فِيْ مؤتمر All-In مؤخرًا فِيْ ميامي، اتصل ماسك للتحدث وقضى بعض الوقت فِيْ التشكيك فِيْ أرقام Twitter.

حددت قاضية محكَمْة ديلاوير تشانسري كاثلين سانت ج. ماكورميك مَوعِدًا للمحاكَمْة مدته خمسة أيام لتبدأ يوم 17 أكتوبر فِيْ ويلمنجتون.