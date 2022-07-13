تويتر تقاضي ماسك رسميا.. صراع “تاريخي” تشهده محكَمْة ديلاوير

دخل الصراع بين تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك رسميًا إلَّى المحكَمْة، فِيْ واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية فِيْ التاريخ، والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الـ 90 يومًا الماضية.

رفع Twitter دعوى قضائية ضد Elon Musk فِيْ محكَمْة ديلاوير لإجباره على تنفِيْذ عقد الاستحواذ المبرم فِيْ 14 أبريل، بقيمة 44 مليار دولار.

“قدم ماسك عرضًا عامًا للحصول على موافقة Twitter، ثم اقترح ووقع اتفاقية اندماج صديقة للبائع، والتي يعتقد، على عكس جميع الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أن لها الحرية فِيْ تغيير رأيه، والتخلي عَنّْ الشركة، وتعطيلها وقالت وثائق الدعوى. غادر بسهُولة “.

وقال تويتر “إخلاء المسؤولية هذا يأتي بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”، وفقًا لفوربس.

وأكدت أنها تسعى لمنع ماسك من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للاتفاقية وإلزامه بإتمام عملية الاستحواذ “بعد استيفاء الشروط القليلة المتبقية.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم، إيلون ماسك، عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، فِيْ اليوم الأول بعد تداول. أعلن ماسك عَنّْ إلغاء عرض الاستحواذ.

وفِيْ نهاية الأسبوع الماضي أعلن ماسك انسحابه من شراء تويتر، وعزا السبب إلَّى عدم تقديم الشركة لمعلومات كافِيْة عَنّْ حساباتها المزيفة، فِيْما رد تويتر بأن الانسحاب من الصفقة “باطل وغير قانوني”.

كان ماسك وتويتر قد أعلنا أنه تم التوصل إلَّى اتفاق بشأن استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، أو 54.2 دولار للسهم الواحد، فِيْ 25 أبريل، وأشارت شروط الصفقة إلَّى أن تويتر ستصبح شركة خاصة بعد إتمام شرائها. بواسطة Musk.

انخفض سعر سهم تويتر بنسبة 27.6٪ إلَّى 32.65 دولارًا بنهاية يوم الإثنين، مقابل 45.08 دولارًا فِيْ 14 أبريل، عَنّْدما أعلن ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ على تويتر، بينما كان أعلى سعر فِيْ الفترة المذكورة 51.7 دولارًا فِيْ 25 أبريل، تزامنًا مع وصول ماسك إلَّى و. توصل Twitter إلَّى اتفاق بشأن الصفقة.