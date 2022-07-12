تويتر يعتبر انسحاب ماسك من صفقة شراء المنصّة “لاغيا وغير مبرر”

اعتبر موقع تويتر، الإثنين، انسحاب الملياردير إيلون ماسك من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي “باطل وغير مبرر”.

وأكدت فِيْ رسالة وجهتها إلَّى ماسك أنها من جهتها التزمت بكل ما نصت عليه الاتفاقية بين الطرفِيْن فِيْ أبريل.

بينما يتهم ماسك تويتر بعدم الامتثال لبنود الاتفاقية، خاصة عدم تزويده بجميع البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت شركة تويتر فِيْ رسالة رسمية أُرسلت إلَّى ماسك وممثليه ونشرت على الموقع الإلكتروني لـ طلبت هِيْئة الأسواق المالية الأمريكية، بناءً على ما تقدم، من مالك شركتي Tesla و SpaceX الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

تستعد منصة التواصل الاجتماعي لمقاضاة Elon Musk بعد أن تراجع عَنّْ صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

ولم يصدر ماسك بيانًا مباشرًا بشأن خطته للخروج من الصفقة، ووعد تويتر باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

لكن الملياردير غرد على تويتر حول الأمر فِيْ وقت متأخر من ليلة الأحد، مشيرًا إلَّى أن أي دعوى قضائية ضده ستجبر تويتر على الكشف عَنّْ عدد الروبوتات على منصتها – تفاصيل يقول إن تويتر لم يكشفها له.

وقال ماسك فِيْ تغريدته “قالوا إنني لا أستطيع شراء تويتر، ثم رفضوا الكشف عَنّْ معلومات الروبوت، والآن يريدون إجباري على شرائه فِيْ المحكَمْة، حيث سيتعين عليهم الكشف عَنّْ هذه المعلومات”.

نقلاً عَنّْ مصادر لم تسمها، أفادت بلومبرج أن تويتر استعان بشركات محاماة Wachtell و Lipton و Rosen & Katz للمساعدة فِيْ الإجراءات القانونية المخطط لها ضد Musk.

يضيف التقرير أن WLRK عمل كَمْستشار قانوني لماسك فِيْ عام 2022 عَنّْدما أعلن عَنّْ خطة لجعل Tesla خاصة، ولم تتم هذه الصفقة أيضًا، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلَّى فرض غرامات بقيمة 20 مليون دولار على كل من Musk و Tesla لتسويتها. رسوم الاحتيال.

وقال ماسك يوم الجمعة لتويتر إنه “ألغى” صفقة الاستحواذ على الشركة البالغة 44 مليار دولار واتهمها بخرق “أحكام متعددة” لاتفاقية الشراء من خلال عدم تزويد ماسك بمعلومات كافِيْة.

قال محامي ماسك، مايك رينجلر، إنه لم يتم تزويده بمعلومات كافِيْة فِيْما يتعلق بعدد الروبوتات أو حسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي.

شكك العديد من المراقبين فِيْ ادعاء Musk بشأن هذه المسألة، مشيرين إلَّى أن Twitter يكشف علنًا عَنّْ هذه المعلومات فِيْ جميع الإفصاحات التنظيمية.

كتب الباحث مات ليفِيْن، فِيْ بلومبرج، أن محاولة Musk شراء Twitter كانت مجرد محاولة لإثارة بعض الدراما وليس لديه أي نية لشراء الشركة بالفعل، وفقًا لفوربس.

وأشار آخرون إلَّى أن تحفظ ماسك يرجع على الأرجح إلَّى الانخفاض الأخير فِيْ أسهم التكنولوجيا، مما يعَنّْي أنه سينتهِيْ به الأمر إلَّى دفع مبالغ زائدة للشركة بشكل كبير.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه سيكون من الصعب على ماسك التهرب قانونيًا من مثل هذه الصفقة كَمْا هُو الحال فِيْ محكَمْة ديلاوير، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف المستحوذ الذي يحاول إلغاء الصفقة.