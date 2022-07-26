تويوتا كامري 2022 عرض عبد اللطيف جميل بـ600 ريال تقسيط شهرى على 5 سنوات

تويوتا كامري 2022 عرض عبداللطيف جميل للأقساط الشهرية 600 ريال، حيث قدمت مجموعة عبداللطيف جميل الشهِيْرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لشراء وبيع السيارات عرض تقسيط خاص على سعر تويوتا كامري موديل 2022 ميلادي، وتويوتا كامري من اشهر وافضل فئات تويوتا “السيارات اليابانية” وهِيْ الاكثر موثوقية فِيْ السوق وتتميز بقدراتها المتطورة والعديد من وسائل الحماية والامان والترفِيْه والتقنية تابعنا.

تويوتا كامري 2022 من عبداللطيف مقابل 600 ريال

عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 لمجموعة عبد اللطيف جميل على تويوتا كامري 2022.

يبدأ برسوم شهرية حوالي 600 ريال سعودي.

الدفعة الأولى من القسط الشهري 57،176 ريال سعودي.

فِيْما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 39.560 ريالًا سعوديًا، ويبدأ السعر الإجمالي للسيارة من 86 ألف ريال سعودي.

أبرز مواصفات تويوتا كامري 2022

تتميز تويوتا كامري 2022 م بالعديد من الإمكانيات المتطورة والعديد من المواصفات القوية التي تميز السيارة والتي يرغب كل مشتر فِيْ امتلاكها فِيْ سيارته، ومن أبرز هذه الميزات –

يبلغ طول تويوتا كامري 2022 حوالي 192 بوصة وعرض 73 بوصة.

بينما يبلغ طول قاعدة السيارة حوالي 112 بوصة.

تزن السيارة من 3241 جنيهاً إلى 3572 جنيهاً، وتبلغ مساحة الحمولة وحجم البضائع للسيارة 15.1 قدمًا مكعبًا، وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات السيدان.

تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي (الخلفِيْ والأمامي) ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات مختلفة.

تبلغ سعة محرك السيارة 2500 سم مكعب (2.5 لتر) ويتكون من أربع اسطوانات وعدة أحصنة وقوة دفعها 206 حصان.

يبلغ أقصى عزم دوران للمحرك 249 نيوتن متر والتسارع من 0 إلى 100 كَمْ / ساعة 7.6 ثانية.

تحتوي السيارة على وظيفة اكتشاف النقاط العمياء على الطريق ووظيفة لتنبيه السائق عند وجود حركة مرور خلفها.

يتكون نظام صوت السيارة JBL من ثمانية مكبرات صوت.

تعمل السيارة بوظيفة الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح وهِيْ مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق من نوع ABS.

سلبيات كامري 2022

يتميز صندوق الحقيبة بمساحة أضيق من الإصدارات السابقة.

لديهم عازل صوتي خارجي ضعيف إلى حد ما من السيارة.

عند القيادة بسرعات عالية ينتج بعض الضوضاء داخل السيارة.

سعر بيع السيارة أعلى إلى حد ما من سعر بيع السيارات المنافسة من التجارية العالمية.

عوامل الأمان والحماية فِيْ تويوتا كامري

السيارة مجهزة بكافة أنظمة المكابح الجديدة وتحتوي أيضًا على نظام خاص لتوزيع المكابح إلكترونيًا.

مزودة بالعديد من الوسائد الهُوائية التي يتم توزيعها فِيْ جميع أنحاء السيارة وتفتح بسرعة فِيْ حالة حدوث تصادم.

تتيح الفرامل استجابة سريعة وفورية وتحتوي على أنظمة حديثة تجعل السيارة تتوقف فورًا فِيْ حالة الكبح المفاجئ.

لديها نظام لصيانة المسرب على شكل حركة مرور للسيارات.

تويوتا كامري موفرة فِيْ استهلاك الوقود

تعد Toyota Camry واحدة من أكثر السيارات كفاءة فِيْ استهلاك الوقود فِيْ مجموعة Toyota

تويوتا كامري تحصل على 41 ميلاً للغالون الواحد.

تستهلك حوالي 9 لترات على الطريق السريع و 14 لترًا فِيْ المدينة.

لديها القدرة على السفر لمسافات بعيدة وبوقود أقل من السيارات الأخرى.

إنها سيارة مثالية لمن يحتاجون سيارة ذات مساحة داخلية كبيرة