تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليًا فِيْ السوق السعودي بمواصفات عالمية

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية رسمياً عن سيارتها الأخيرة تويوتا كراون 2023 والتي من المقرر أن تظهر رسمياً فِيْ الربع الأول من عام 2023 م القادم، وكشفت شركة تويوتا مؤخراً أنها ستقدم سيارتها الجديدة فِيْ الخامس من الشهر الجاري. من شهر يوليو 2022 م، وقد انتهى، وكشفت الشركة عن سيارتها أمس الجمعة بأبرز ميزاتها وإمكانياتها وأسعارها التي تقدمها فِيْ سوق السيارات المحَلْي والعالمي.
سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السوق السعودي
تم طرح السيارة بجميع فئاتها حتى الآن فِيْ سوق المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كشف السوق أن سعر السيارة للفئة XLE يبدأ من 150 ألف ريال سعودي، بينما الفئة الثانية وهِيْ جزء بلاتيني. حوالي 187 ألف 775 ريال سعودي وهذه كلها توقعات وفِيْ حالة وجود أي تغيير فِيْ الأسعار سنخبرك على الفور.
مواصفات و مميزات تويوتا كراون 2023
- تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول والعرض والارتفاع 194 بوصة و 72.4 بوصة و 60.6 بوصة، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 112.2 بوصة.
- تم تقديم السيارة بنوعين من المحركات الأول بسعة 2500 سي سي وقوة حصان 236 حصان وسرعة قصوى 225 كَمْ فِيْ الساعة، ويعمل بنظام الدفع الرباعي وناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- بينما تبلغ سعة المحرك الثاني 2500 سم مكعب وقوة 340 حصانًا بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا فِيْ الساعة مع معالجة الدفع الرباعي ونوع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- شاشة الوسائط المتعددة للترفِيْه والمعلومات بقياس 12.3 بوصة، الشاشة رقمية تعمل باللمس والشاشة حساسة.
- يتكون نظام صوت السيارة من 11 مكبرات صوت JBL، ومثبت السرعة، وشاشة عرض رقمية للسيارة.
- يتم إدخال السيارة بوظيفة الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح وهِيْ متوافقة مع وَظْائِفْ Apple CarPlay و Android Auto للهُواتف الذكية المتقدمة.
- تحتوي على MP3، وعجلة قيادة يتم التحكَمْ فِيْها بالصوت، وتحكَمْ مزدوج بالمناخ، وجهاز لوحي يوضح استهلاك الوقود، ومتوسط السرعة والمسافة المقطوعة.