تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليًا فِيْ السوق السعودي بمواصفات عالمية

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية رسمياً عن سيارتها الأخيرة تويوتا كراون 2023 والتي من المقرر أن تظهر رسمياً فِيْ الربع الأول من عام 2023 م القادم، وكشفت شركة تويوتا مؤخراً أنها ستقدم سيارتها الجديدة فِيْ الخامس من الشهر الجاري. من شهر يوليو 2022 م، وقد انتهى، وكشفت الشركة عن سيارتها أمس الجمعة بأبرز ميزاتها وإمكانياتها وأسعارها التي تقدمها فِيْ سوق السيارات المحَلْي والعالمي.

سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السوق السعودي

تم طرح السيارة بجميع فئاتها حتى الآن فِيْ سوق المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث كشف السوق أن سعر السيارة للفئة XLE يبدأ من 150 ألف ريال سعودي، بينما الفئة الثانية وهِيْ جزء بلاتيني. حوالي 187 ألف 775 ريال سعودي وهذه كلها توقعات وفِيْ حالة وجود أي تغيير فِيْ الأسعار سنخبرك على الفور.

مواصفات و مميزات تويوتا كراون 2023