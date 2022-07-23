تويوتا هِيْونداي نيسان مستعملة فِيْ السَعُودِيْة تبدأ بـ٤٥٠٠ ريال لتناسب الجميع

تويوتا هِيْونداي نيسان مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بسعر رخيص يبدأ من 4500 ريال وتشاهد واحدة من أشهر السيارات فِيْ مواقف السيارات الرائدة والتي نقدمها للمواطن والمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة رخيص متاح للجميع، نقدم تشكيلة مميزة من السيارات سيارات هِيْونداي ونيسان وتويوتا مستعملة رخيصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بحيث يمكن للجميع امتلاك سيارات تساعدهم فِيْ الرحَلْات والرحَلْات الطويلة.

تويوتا هِيْونداي نيسان مستعملة

تويوتا كرسيدا 1991

تعتبر سيارة السيدان طرازًا أقدم، لكن محركها لا يزال يحتفظ بقوته، حيث تم تصنيفها عند 3000 سي سي مع ناقل حركة يدوي بست أسطوانات، وتنتج كريسيدا 196 حصانًا و 245 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

الأميال التي تستهلكها السيارة 40 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة محايل عسير.

تعرضت السيارة لحادث وبعض الهِيْكل بها تآكل نتيجة التآكل.

تحتوي على تكييف ومنفذ USB وراديو وأنظمة أمان.

سعر سيارة تويوتا كرسيدا المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 4500 ألف ريال.

هِيْونداي تراجيت موديل 2003 مستعمل

سيارة كروس أوفر كبيرة تناسب العائلات، فهِيْ تعمل بمحرك يدوي رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سم مكعب وتولد 140 حصانًا و 187 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

الأميال التي تستهلكها السيارة 190،000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض منطقة العتيقة.

السيارة بحالة جيدة مع عيوب هِيْكلية بسيطة.

يحتوي على تكييف هُواء، وسائد هُوائية، ونظام ملاحة، ومثبت السرعة، وشاشة وسائط متعددة، وراديو، وبلوتوث، ومشغل MP3، ومنفذ USB، ومشغل أقراص مضغوطة، وأنظمة أمان.

سعر سيارة هِيْونداي تراجيت المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

نيسان صني موديل 2004 مستعمل

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم بسعة 1400 سم مكعب وناقل حركة يدوي بخمس سرعات، تنتج صني 96 حصانًا وعزم دوران 156 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الدمام.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، أعيد طلاؤها جزئيًا.

تحتوي على تكييف هُواء، مثبت السرعة، ملاحة، كاميرا الرؤية الخلفِيْة، إنذار ضد السرقة، قفل مركزي، دخول بدون مفتاح، راديو، بلوتوث، نظام كبح مانع للانغلاق، مساعدة الفرامل.

سعر سيارة نيسان صني المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 8،500 ألف ريال.

تويوتا كورولا موديل 2004 مستعملة

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم، تأتي بمحرك 1300 سي سي وناقل حركة يدوي بخمس سرعات وأربع أسطوانات ينتج 92 حصاناً و 133 نيوتن متر. متر كزوج.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200000 كَمْ.

موقع تواجد السيارة فِيْ المدينة المنورة بمنطقة بني معاوية.

السيارة بحالة جيدة والشاسيه به بعض العيوب.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2004 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 8 آلاف ريال.

هِيْونداي اكسنت 2010 مستعمل

صالون عائلي بمحرك 2600 سي سي وقوة قصوى 110 حصان و 143 نيوتن متر. مقياس عزم الدوران، ناقل الحركة يدوي مع 4 اسطوانات و 5 سرعات.

الأميال التي تستهلكها السيارة 20 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض حي الربيع.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث.

سعر سيارة هِيْونداي أكسنت المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 9 آلاف ريال.

نيسان ألتيما موديل 2008 مستعمل

سيارة سيدان كاملة الحجم للعائلات، تعمل بمحرك 3500 سم مكعب وتولد 285 حصانًا و 373 نيوتن متر من عزم الدوران. متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

الأميال التي تستهلكها السيارة 10000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض حي العزيزية.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث الطلاء اصلي.

سعر السيارة نيسان غير المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

تويوتا هِيْلوكس 2006 مستعملة