اتُهمت الفنانة سارة زكريا مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على الزواج العرفِيْ، بسبب أغنيتها “تيجي نتزوج سرًا” التي اشتهرت بين الجمهُور وحظيت بتفاعل كبير.

تقول بداية الأغنية “تأتي لتتزوج سرا، عائلتي وعائلتك يسمحون لهم بالزواج .. تعال وتأخذ منزلًا بعيدًا ونترك طفلًا صغيرًا”.

وحول ذلك ؛ نفت سارة زكريا، فِيْ تصريحات للصحافة، تحريضها على الزواج العرفِيْ بغناء هذا الكليب، وعلقت “مقطع (تزوجنا سرا) ينقل حَقيْقَة الفتاة التي تحب حبيبها وتطلب منها الزواج منه، و” أنا هنا لا يعَنّْي الزواج العرفِيْ إطلاقا كَمْا يُشاع “.

وأضافت الفنانة “وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد كل ما هُو تيار. فِيْ لبنان أولاً لا زواج عرفِيْ. لدينا طوائف كثيرة، ولكل منها أسس فِيْ الزواج”.

وأشارت سارة إلَّى أن “الفن الشعبي يتطلب الارتجال على خشبة المسرح بأشياء من الواقع، وكل حفلاتي معروضة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلَّى أن لدي أغانٍ خاصة بالموقع تحظى أيضًا بملايين المشاهدين”.

سارة زكريا ترد على تعليقها فِيْ لبنان وسوريا

وبشأن منع الغناء فِيْ سوريا ولبنان، نفت الفنانة هذا الخبر وقالت “لم أعتقل فِيْ لبنان، وموضوع اعتقالي فِيْ سوريا ليس رسميًا بعد”.

وأوضحت “ما يتم تداوله فِيْ وسائل الإعلام مجرد خبر، وسينتهِيْ بعد توقيع تعهد مع النقابة فِيْ سوريا، وسأواصل عملي بشكل طبيعي بعد ذلك”.

سارة زكريا أقدم الألوان والظلال فِيْ الأغاني.

كَمْا تحدثت سارة زكريا “أنا فنانة تقدم كل الألوان، لكني متخصص فِيْ الألوان الشعبية اللبنانية والسورية والأردنية، وهُو اللون الجبلي الدبكي الذي يميز هذا البلد”.

وأشار إلَّى أن هذا اللون “يحظى بحنان المصريين أيضًا، وهُو لون وصل إلَّى قلوب المغنين الكبار فِيْ مصر والعرب، مثل عاصي الحلاني وفارس كرم”.

وعلق على الفروق الدقيقة فِيْ أغانيه قائلا “فنانو الناس طبعا فِيْ أغانيهم تحتوي على اقتراحات كأغاني وديع الصافِيْ وعاصي الحلاني، حتى فِيْ مصر تجد الإلهام والفكاهة، فهناك هُو … لفترة طويلة ولا مشكلة فِيْ ذلك، والأصوات التي تتحدث حاليا بأنها تضر بمجتمعَنّْا، وكلماته غريبة. هذا مضحك فِيْ النهاية، ولم أنطق كلمات بلغتي “.