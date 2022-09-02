تيفاني هاديش متهمة بالتحرش فِيْ طفلين.. أجبرت فتاة على تقليد حركة بذيئة

يفاجئنا عالم هُوليوود بالفضيحة الفاضحة التي ارتكبها أشهر النجوم والفنانين، وعَنّْدما يتعلق الأمر بإساءة معاملة الأطفال، لا بد من تمرير عقوبات أقسى وأقسى.

فِيْ الآونة الأخيرة، اتُهم الممثل الكوميدي تيفاني هاديش والممثل الأمريكي أريز سبيرز بإغراء فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 7 سنوات للقيام بتمثيل فوتوغرافِيْ موحي جنسيًا، وفقًا لدعوى قضائية حصلت عليها الصفحة السادسة.

اليوم، قررت جين دو، البالغة من العمر 22 عامًا، وشقيقها جون دو، الذي بلغ 14 عامًا، مقاضاة الممثلين الكوميديين فِيْ دعوى قضائية، لأن جين هِيْ الوصي القانوني على شقيقها القاصر.

أكدت والدة جين أنها قابلت تيفاني فِيْ مسلسل كوميدي، وتطورت صداقة وثيقة بينهما، معتبرة أنهما كانا يمران بمرحلة صعبة من الطلاق، ومنذ ذلك الحين تمت دعوتها هِيْ وعائلتها للاحتفال مع النجمة كل عيد ميلاد وجديد. أيام. عطلة العام.

تفاصيل حادثة التحرش

فِيْ عام 2013، كانت تيفاني متحدثة باسم المخيم الصيفِيْ لجين دو البالغة من العمر 14 عامًا، وأخبرتها فِيْ ذلك الوقت أنها وجدت الدور المثالي للإعلان التجاري.

وبحسب الدعوى، لم تكن جين ووالدتها على دراية بتفاصيل الإعلان والتصوير، بينما كان الممثلون على علم بالمؤامرة وزعموا أن التصوير تضمن تعليم الشاب حديش تقليد إيماءة بذيئة لجذب الرجل. فِيْ مسرحية، عَنّْ أطفال يتجادلون حول شطيرة.

ذكرت جين أنها لم تكن مرتاحة لها، لكنها أُجبرت على ذلك، وعلمت فِيْما بعد أنها لا تستطيع العثور على القطعة، لكن حديش أعطاها 100 دولار قبل أن يرسلها إلَّى المنزل.

فِيْ العام التالي، طلب حديش من شقيق جين الأصغر أن يصور فِيْديو قصيرًا لقناة نيكولوديان، حيث تحرش به حدش وسبيرز، وعُرض الفِيْديو المزعج على منصات الإنترنت المختلفة تحت عَنّْوان “من خلال عيون مغرور بالأطفال”. “.

رد فعل تيفاني حديش وآريس سبيرز على الاتهامات

وأشار محامو كلا الطرفِيْن إلَّى أن الممثلين لن يقعوا فِيْ فخ الابتزاز وكشف محامي هاديس أن والدة المدعي، تيريزا موريس، كانت تحاول تأكيد هذه الاتهامات الكاذبة ضد السيدة حديش منذ عدة سنوات.

وأضاف أن جميع المحامين الذين تعاملوا مع قضية موريس أسقطوا القضية فِيْ النهاية لأنه كان من الواضح أن المزاعم لا أساس لها من الصحة.