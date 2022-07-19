تيك توكر يوبخ رهف القحطاني بسبب اسلوب كلامها.. و”فودكا” تضعها فِيْ مأزق

تعرضت نجمة سناب شات رهف القحطاني لموقف محرج خلال بث مباشر التقطه مع تيكتوكر السعودي سعود الفحتاني، الذي انتقد طريقته العاطفِيْة والهجومية فِيْ التحدث.

ومؤخرا ظهرت رهف القحطاني المعروفة بـ “ذات النكهة” ومواطنها سعود القحطاني فِيْ بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”. وبينما هم يتحدثون، انزعج رهف وبدأ فِيْ توجيه يده بشكل استفزازي كَمْا لو كان يمثل استعداده للدخول فِيْ قتال، وسأله عما إذا كان سينضم إليها أم لا ؛ الأمر الذي أثار غضبه واستيائه من رد فعلها الذي اعتبره لا يدل على المرأة.

وأعرب سعد عَنّْ استيائه من أسلوب رهف فِيْ الكلام، مشيرا إلَّى أنه لا يتشاجر معها، مشيرا إلَّى أن لا أحد سيتجادل مع فتاة، لكن الفتيات هن من يبدأن الشجار.

قلد سعد حركات رهف وطريقة حديثه ساخرًا قائلاً “أنت يا رهف بنت. من سيقاتل فتاة هل أنت مهبولة”

وفِيْما يوبخها سكتت رهف حتى انتهت، ثم عادت لتؤكد أن هناك من يحاول قتالها، لتجيب أن لا أحد يتدخل معها.

كَمْا سخرت سعود من تكرار رهف المستمر لكلمة “نعم”، لكن ردها وضعها فِيْ مأزق، حيث قالت “تراني أقول الحَقيْقَة، لكن فِيْ كل مرة أرى أحدهم يقول نعم … حتى لو وصلت إلَّى اسألهم عَنّْ العصير أو الفودكا “، ثم صمت سعود متفاجئًا. عَنّْدما نطق بكلمة “فودكا”، ليرد “ما أموالك”، ثم طلب منها الاستماع إلَّى الأغنية فِيْ محاولة للهروب.

وسابقاً، كان رهف يغضب أتباعه عَنّْدما يتباهى بأمواله بطريقة وصفت بـ “الاستفزازية”. ظهرت فِيْ مقطع فِيْديو شاركته على حسابها على سناب شات، وهِيْ تضحك بطريقة غريبة، قائلة “أصلحت أسناني … حصلت على المال، حللت أنفِيْ … حصلت على نقود، حللت وشم الحاجب. الذي لطالما كان يضاهِيْه بثلاثة آلاف ريال يسويها بإعلان “.

وتابع “الأمر الثاني أنني أرتدي ملابس غليظة مع نقود. أول ما أملكه هُو المال. تقول أنت تعرف كَيْفَ تستخدمه. عرفت كَيْفَ أستخدمه منذ فترة طويلة، لكن لا”. لدي نقود. ليس لدي طفرة “.

وأضافت النجمة السعودية “المال كان يذهب للالتزامات … الخادمة اللعينة تأخذها. تأخذ نصف راتبي. تأخذ ألفِيْ ريال، ولدي أربعة. ماذا أفعل بالألفِيْن” ونفقات المنزل وكل جزء من الكهرباء والمياه والله … المال يصلح كل شيء “.

وختمت بقولها “لقد قمت بتركيب الرموش التي نلبسها مقابل 600 ريال .. مال .. ونظارات بالمال .. شيء طبيعي يا بنات .. النظرة التي أستخدمها بالمال .. كل شيء .. ما نطرحه. فعل.” فِيْ الملابس، فِيْ الموضة، ولكن لا يوجد مال “.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا طريقته فِيْ التباهِيْ بأمواله، مشيرين إلَّى أنها نعمة حديثة.