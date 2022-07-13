تيك توك تؤجل تغييرات توجيه الإعلانات

علقت TikTok التغييرات على سياسات الخصوصية المتعلقة بكيفية استهداف الإعلانات للمستخدمين، بعد أن حذرت هيئة الرقابة الإيطالية الشركة من المخاطرة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

الإعلانات المستهدفة

وبحسب رويترز، قالت هيئة حماية المعلومات الإيطالية “تيك توك” أبلغت المستخدمين بأنها ستزودهم بإعلانات مستهدفة اعتبارًا من 13 يوليو دون طلب موافقتهم على استخدام البيانات المخزنة على أجهزتهم.

قال متحدث باسم الشركة “بينما نحن ملتزمون بالإجابة على أسئلة الأطراف المهتمة بشأن التعديلات المقترحة على الإعلانات التي تستهدف المستخدمين في أوروبا، فإننا نعلق هذا الجزء من تحديث سياسة الخصوصية لدينا”.

حذرت هيئة الرقابة الإيطالية من أنها تحتفظ بالحق في فرض قيود غير محددة إذا لم تسحب TikTok، منصة مشاركة الفيديو التي حققت نموًا عالميًا سريعًا، إذا لم تسحب التغييرات المعلن عنها في سياستها.

دافعت TikTok أيضًا عن خططها الإعلانية المستهدفة.

الإعلانات الشخصية

قال متحدث باسم الشركة “نعتقد أن الإعلانات المخصصة توفر أفضل تجربة لمنصة لمستخدمينا وتجعلنا متوافقين مع ممارسات الصناعة”. نتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة والقضاء على أسباب مخاوفهم “.