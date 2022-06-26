تيك توك جزائري 2022

تيك توك الجزائرية 2022 – يتم عرض مجموعة مختارة من تيك توك الجزائرية 2022، وقبل ذلك ما هو تيك توك

أصبح Tik Tok ظاهرة عالمية، خاصة بين الشباب. أصبح تطبيق Tik Tok الذي يسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو مجنونة أحد أكثر التطبيقات تنزيلًا في العالم، متجاوزًا Facebook و Snapchat و Instagram.

يعد Tik Tok أحد أكثر التطبيقات شعبية بين المراهقين، ونجاحه راسخ لقد تجاوز TikTok Facebook و Snapchat و Instagram من حيث التنزيلات، وفقًا لتقرير صادر عن TikCrunch. تم تنزيله حوالي 4 ملايين مرة في الولايات المتحدة وحدها ولديه الآن حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

يعتمد التطبيق على مفهوم ترفيهي يتيح لك التطبيق إنشاء مقاطع فيديو مجنونة، مزينة بتأثيرات بصرية وصوتية. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ينشئ المراهقون سلاسل فريدة من الإبداع. بالإضافة إلى الإبداع الخالص، يتيح لك التطبيق أيضًا ترك “الإعجابات” والتعليقات، وتحويل بعض مقاطع الفيديو إلى مفضلات حقيقية على الشبكات الاجتماعية … باختصار، جميع المكونات موجودة لإغواء الشباب.

إليكم مجموعة من أفضل مقاطع فيديو Tik Tok الجزائرية لعام 2022

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لم يتم الإعلان عن التطبيق فقط للمشاهير الشباب، ولكن الغرباء الصغار تمكنوا أيضًا من أن يصبحوا مشهورين من خلاله. ليزا ولينا، توأمان من ألمانيا، لديهما الآن أكثر من 31 مليون مشترك ويبلغ عمرهما 16 عامًا فقط. في مواجهة النجاح الباهر لـ Tik Tok، قرر Facebook إنشاء تطبيق منافس وسيقدم نسخته المسماة “Lasso”.

تم إنشاء Tik Tok في عام 2016 في آسيا، واستغرق عامين فقط لتأسيس نفسه على ساحة تطبيقات الهواتف الذكية. بعد عام واحد فقط من إنشائها، كانت قد استوعبت بالفعل أكبر منافس لها، Musica.Lee، الذي اشترته بحوالي مليار دولار.

https//www.youtube.com/watchv=RTDv03EDaUQ

https//www.youtube.com/watchv=s1J2JhNxH5M

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