تيلدا سوينتون تتحدث عَنّْ أهمية الإيمان بالأشباح

تتحدث الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون عَنّْ “الأهمية العلاجية” للإيمان بالأشباح وهِيْ تقدم فِيْلمًا جديدًا عَنّْ سيرتها الذاتية عَنّْ امرأة تتعامل مع وفاة والدتها.

تعد الابنة الخالدة لتيلدا سوينتون أحدث تعاون لها مع المخرجة البريطانية جوانا هُوغ، وهِيْ تعتمد بشكل كبير على تجارب النساء اللواتي فقدن أمهاتهن فِيْ السنوات الأخيرة.

وأشارت تيلدا إلَّى أن الفكرة الأعمق فِيْ العمل هِيْ تشابك الأم وابنتها، حيث يتعلق الأمر بفهم حجم توقعات الأم ومدى تمثيل الفتيات لإسقاط والدتهن.

تيلدا سونتون والإيمان بالأشباح

وقال سوينتون لوكالة فرانس برس “اعتقد اننا يجب ان نؤمن بفكرة الاشباح، هناك شيء مهم جدا وعلاجي فِيْ هذه العلاقة”.

وأضاف “أحد الدوافع الرئيسية للحزن هُو الشعور بالحاجة إلَّى ترك هذه العلاقة … وإذا كنت محظوظًا، فستجد أنه يمكنك الحفاظ على استمرار العلاقة … قد لا يكونا موجودين. ” معَنّْا، ولكن لا يزال بإمكاننا إجراء محادثة معهم.

أصبحت جوانا هُوغ مفضلة فِيْ مهرجان البندقية السينمائي، بعد فِيْلمها المكون من جزئين The Souvenir، والذي يحكي قِصَّة سنوات شبابها مع صديقها المدمن على المخدرات ومحاولاتها لتحويل صدمتها إلَّى الفن.

وتحدثت هُوغ عَنّْ فِيْلمها الابنة الخالدة، الذي ينافس فِيْ مهرجان البندقية السينمائي، واصفة إياه بـ “المرعب”، مشيرة إلَّى أنه من أهم الشخصيات بالنسبة لها، قائلة “كل أفلامي شخصية لكن … أشعر أكثر يرتبط بهذا الفِيْلم أكثر من أفلامي الأخرى.

وقالت سوينتون، التي فقدت والدتها عام 2012، إن الفِيْلم كان “سيرة ذاتية مشتركة بطريقة ما”.

قال هُوغ إنه يؤمن أيضًا بالأشباح، أو على الأقل يريد أن “أعتقد أننا نتوقع الكثير كبشر، وأحيانًا تكون هذه التوقعات والتوقعات محيرة هل تأتي مني أم من شخص آخر لكن يمكنني أن أصدق أن الفقيد معَنّْا، والبعض مستعد للمضي قدمًا بسهُولة أكبر من الآخرين “.

وتابعت “أشعر أنني شعرت بأشياء، ورأيت أشياء، وسمعت أشياء ولا أعتقد أنها مزيفة”.