تيم حسن بدور البطولة فِيْ فِيْلم “الزير سالم”.. والبعض يقارنه بسلوم حداد

أعلن الفنان السوري تيم حسن عَنّْ تعاون فني جديد بينه وبين شركة “إم بي سي” على فِيْلم “الزير سالم”، مشيرا إلَّى أنه سيلعب دور “الزير” فِيْ الفِيْلم، فضلا عَنّْ تكليفه بالإخراج. كذلك.

وقال حسن فِيْ رسالة كتبه على حسابه على انستجرام أن الفِيْلم سيبدأ تصويره نهاية العام المقبل، وأن الفِيْلم من تأليف بشار عباس، والعلاج الدرامي لماهر منصور، وتطوير المحتوى لأحمد ندى، وإخراج. تيم حسن. .

وأشار إلَّى أن المخرج السوري الراحل حاتم علي سيخرج المسلسل، وأنه رشح حسن للعب شخصية “الزير سالم” فِيْ الفِيْلم.

وتابع “حينها كتب كاتب السيناريو زياد عدوان مسودة أولية للفِيْلم، لكن رحيل البروفِيْسور أوقف المشروع مؤقتًا ؛ إلَّى أن كان من المفترض أن أشرف عليه بعد فترة توقف، فبدأت به من جديد، وقد فعلنا ذلك. هادئًا لأكثر من عام بين البحث والكتابة والإعداد “.

وأعرب تيم حسن عَنّْ رغبته الكبيرة فِيْ العودة إلَّى التمثيل فِيْ هذا النوع من الدراما التاريخية، بعد غياب قرابة 15 عامًا عَنّْ الدراما المذكورة.

وأضاف “أتمنى إن شاء الله أن نتمكن فِيْ مشروعَنّْا الروائي الطويل من سرد وتجديد سيرة ذاتية مثيرة للجدل هِيْ أشهر وأغنى سيرة حياتنا الشعبية، بحيث تجذب وترضي جميع الأجيال”.

وأرفق منشوره بصورة رمال الصحراء نصها “الزير سالم”.

وتفاعل العديد من النجوم مع منشور حسن، منهم الفنان السوري إسماعيل تمر، والمخرج سيف الدين السبيعي، وطرف التقي، وريم نصر الدين، وحفال حمدي، وأيمة الصياح، وطلال مارديني، زوجة حسن، الإعلامية المصرية. وفاء الكيلاني ونجوم مختلفِيْن على مواقع التواصل الاجتماعي.

كَمْا نزلت تعليقات من متابعيه عبرت عَنّْ حماسهم لتجربة حسن الأولى كَمْخرج، وكذلك لأدائه دور شخصية تاريخية مهمة مثل الزير سالم، مؤكدين ثقتهم الكبيرة فِيْ نجاح هذه التجربة. .

فِيْما انتقد بعض المتابعين اختيار حسن للقيام بهذا الدور، مع مقارنة بينه وبين الفنانة السورية سلوم حداد، التي لعبت دور الزير فِيْ أحد المسلسلات التاريخية المعروفة لدى الشعب العربي.