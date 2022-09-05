تيم حسن وزينة مكي بلقطات حماسية فِيْ برومو جديد لفِيْلم “الهِيْبة”

أثارت النجمان تيم حسن وزينة مكي الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر برومو ترويجي جديد لفِيْلم “الهبة” للمخرج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح إخوان.

وظهرت مجموعة من أبطال الفِيْلم فِيْ البرومو الجديد، منهم الفنانة السورية منى واصف والفنان اللبناني علي رفِيْق أحمد، وكذلك الفنانة زينة مكي التي تصدرت دور المرأة فِيْ الفِيْلم، إلَّى جانب الفنان تيم حسن. الذي غنى خلال البرومو بعض العبارات الخاصة فِيْه اثناء خضوعه لعمليات هجومية خطيرة.

وأرفق حسن ومكي البرومو عبارة “فِيْلم الهِيْبة، من 29 سبتمبر، بجميع دور العرض”.

وأطلعت المنشورات تعليقات المتحمسين المتحمسين على بداية عرض الفِيْلم، والاطلاع على أهم حقائقه، وكذلك معرفة نوع العلاقة التي ستوحد النجمة المرموقة بالفنانة مكي.

ومن أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع المطبوعات شكراً مرتجى وهِيْا مرعشلي وميهار خضور والإعلامية المصرية تيم زوجة وفاء الكيلاني.

وكان تيم حسن قد شارك فِيْ الحضور عبر مواقع التواصل، بملصق صورة لشخصيته فِيْ الفِيْلم، كنوع من الترويج للدور وبث الحماس بين متابعيه ومعجبيه.

وبحسب تصريحات سابقة للمخرج سامر البرقاوي، فإن الفِيْلم سيكون ختام مسلسل “الهِيْبة”، بفارق كبير بين الأجزاء الخمسة والفِيْلم، من حيث التسلسل الهرمي للأحداث وطبيعة الأدوار. الحفاظ على الهِيْكل الأساسي للسلسلة.

وعبرت الفنانة مكي فِيْ تصريحات سابقة عَنّْ سعادتها البالغة بالتعاون مع نجمة عربية كبرى والفنانة تيم حسن، مؤكدة على أهمية تلك التجربة فِيْ حياتها المهنية، مشيدة بأداء الفنانة وقوة حضورها.

فِيْ سياق مختلف ؛ أعلنت زينة مكي عَنّْ مشاركتها فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “صالون الزهراء” للكاتب نادين جابر والمخرج فِيْليب أسمر، بشخصية “رشا” عبر خاصية “الأستوري” على إنستجرام، بنشر صورة لها. نص سلسلة.

على صعيد متصل، يستعد الفنان حسن لأول تجربة إخراجية له فِيْ فِيْلم “الزير سالم” من إنتاج شركة “إم بي سي”، بالإضافة إلَّى دوره فِيْ فِيْلم “الزير سالم” فِيْ الفِيْلم.

وقال حسن فِيْ رسالة كتبه على حسابه على انستجرام أن الفِيْلم سيبدأ تصويره نهاية العام المقبل، وأن الفِيْلم من تأليف بشار عباس، وعلاج درامي من تأليف ماهر منصور، وتطوير المحتوى لأحمد ندا وإخراج تيم حسن. . .

وأشار إلَّى أن المخرج السوري الراحل حاتم علي سيخرج المسلسل، وأنه رشح حسن للعب شخصية “الزير سالم” فِيْ الفِيْلم.

وتابع “فِيْ ذلك الوقت كتب كاتب السيناريو زياد عدوان مسودة أولية للفِيْلم، لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتًا. هادئًا لأكثر من عام بين البحث والكتابة والإعداد “.

وعبر تيم حسن عَنّْ رغبته الكبيرة فِيْ التمثيل فِيْ هذا النوع من الدراما التاريخية مرة أخرى، بعد غياب قرابة 15 عامًا عَنّْ الدراما المذكورة.

وأضاف “أتمنى إن شاء الله أن ننجح فِيْ مشروعَنّْا الروائي الطويل فِيْ إثارة التشويق وتجديد سيرة ذاتية مثيرة للجدل هِيْ أشهر وأغنى سيرتنا الذاتية الشعبية، بطريقة نجذبها ونرضي الجميع”. أجيال لها “.