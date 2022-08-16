تيم حسن يرد على رشا شربتجي.. ويستذكر محطتين مهمتين لهما

رد الفنان السوري تيم حسن على المخرجة رشا شربتجي، بعد أن أشاد به وأدائه كَمْمثل، وشكره على وصفه له، معتبرا أن “أسعد الوراق” و “زمن العار” موسمان مهمان وغنيان بالنسبة له، وهُو ما جعل شربتجي موسمين. تنقل ببراعة إلَّى المشاهدين.

وعلق حسن على تدوينة شربتجي، متمنياً لها التوفِيْق والنجاح، قائلاً “استقبلوا رشا، شكراً على الكلمات الحلوة وعلى الذكريات الحلوة، أسعد الوراق ولحظة العار موسمان مهمان وغنيان بالنسبة لي جميعاً. لقد نقلتها إلَّى المشاهدين بلمستك وفهمك ورؤيتك الرائعة “.

وأضاف متذكرا الأيام التي جمعته بشربتجي التي وصفها بالرائعة كانت أيام طيبة، أتمنى أن يعودوا بأحلى وأطيب. حظاً موفقاً فِيْ كل خطواتك، أتمنى أن تكون قد أسعدتني “. “

وكانت المخرجة رشا شربتجي قد غنت أداء الفنان تيم حسن الذي وصفه بأنه نجم عربي رفِيْع المستوى باحتراف وقدرات، معتمدا على أدوات خاصة بالإضافة إلَّى الجمال الذي يسمح له بنقل المشاعر إلَّى المتلقي. بدون مشاكل وبدون تكلفة، وتذكروا أيضًا التجربتين الفنيتين اللتين وحدتهما.

شارك شربتجي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه بعض لقطات من مشاهد تيم حسن فِيْ مسلسل “زمن العار” ومسلسل “أسعد الوراق”، وأرفقها بتعليق عليها. أعربت عَنّْ فخرها العميق بحسن.

وكتب المخرج السوري “عَنّْد ذكر اسم تيم حسن اليوم علمنا أن لدينا نجم عربي سوري رفِيْع المستوى ومهنية وقدرات. شخصيته لا تعتمد فقط على جماله بل على أدواته وإتقانه فِيْ العمل. ينقل مشاعر شخصيته للناس “.

وأضاف أنه بالرغم من عدم وجود فرص للتعاون بينهما إلا أنه يشهد على التزامه وجديته فِيْ العمل، وحبه للنص المكتوب وشخصيته قبل تنفِيْذه، حيث وصفه بأنه نجم جدير بالحديث عَنّْ الهموم البسيطة. من الناس. مع تقديم قصصهم بأمانة ونزاهة.

على الصعيد الفني، سيظهر الفنان تيم حسن فِيْ فِيْلم “الهبة” الذي سيشهد دويتو جديد بين الفنان تيم حسن وزينة مكي، وكذلك بطولة نجوم مختلفة منهم منى واصف وسعيد سرحان وهُو الأخير. من مسلسل “الهبة”.

أما المخرجة رشا شربتجي، فتواصل جني ثمار نجاح مسلسل “قصر أدهم” للكاتب علي معين صالح، والذي عرض خلال الموسم الأخير من مسلسلات رمضان.