تيم حسن يعلن مَوعِد عرض فِيْلم “الهِيْبة”

أعلن الفنان السوري تيم حسن، عَنّْ مَوعِد عرض فِيْلم “الهبة” للمخرج سامر البرقاوي، من إنتاج شركة الصباح إخوان، مؤكدا أنه سيعرض يوم 29 سبتمبر فِيْ جميع دور العرض.

وقد تم إغراقه بتعليقات التهنئة بعد تحديد مَوعِد عرض الفِيْلم، مع التمنيات بالتوفِيْق والنجاح الدائم، بالإضافة إلَّى الحماس الكبير لمحبي نجمة “الهِيْبة” لعرض الفِيْلم ومتابعة أحداثه بشغف خاصة بعد وقت الانتظار الطويل.

وتفاعل عدد من نجوم الفن فِيْ الوطن العربي مع مطبوعات الفنانة، ومنهم الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمي صياح، التي علقت “مبروك لتيم إلك والفريق بأكَمْله، ونتمنى لك التوفِيْق إن شاء الله”. عبد السلام، ميرنا شلفون، حفال حمدي، طرف التقي، الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، الفنان فادي صبيح، جابر جو خضر.

وعلقت القناة اللبنانية نسرين الزواهره “النجاح دائما حليفك”.

الجدير بالذكر أن تيم حسن اشتاق للفِيْلم ونشر ملصقه وكذلك الترويج الترويجي ومشاركته مع متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، قد نشرت مؤخرًا عبر حسابها على تويتر، الترويج الترويجي لفِيْلم “الهبة”، وأرفقته بتعليق يدل على حماسها وشوقها للعرض ومشاهدة الفِيْلم. متمنيا التوفِيْق للفريق كله قائلا “فِيْلم الهِيْبة قريبا لا أطيق الانتظار. أتمنى لك التوفِيْق تيم حسن وكل فريق العمل”.

كَمْا قاد حسن مؤخرًا “ترند” على مواقع إعلامية، بعد إعلانه عَنّْ توقيع عقده الجديد مع شركة “إم بي سي” للعب دور “الزير سالم” فِيْ فِيْلم تاريخي جديد يجسد سيرة الزير. الحياة، بالإضافة إلَّى تولي حسن مهمة إخراج الفِيْلم أيضًا.

وانقسمت آراء المعجبين بين مؤيد لفكرة لعب دور جيد، لأنه يتمتع بكاريزما وحضور خاص، وممثل موهُوب ومبدع.