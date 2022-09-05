ثالث امرأة تقود رئاسة الوزراء فِيْ بريطانيا.. من هِيْ ليز تراس

أصبحت ليز تيراس ثالث امرأة تتولى رئاسة وزراء بريطانيا بعد انتخابها زعيمة لحزب المحافظين الحاكَمْ يوم الاثنين خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة بسبب سلسلة من الفضائح.

ولم يكن فوز تيراس (47 عاما) مفاجئا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي فِيْ بريطانيا مؤخرا أنه يميل لمنافسه وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

حصل تراس على 81326 صوتا بنسبة 57 فِيْ المائة من الأصوات، مقارنة بإقبال سوناك على 60399 صوتا بنسبة 43 فِيْ المائة.

وسيسافر بوريس جونسون إلَّى اسكتلندا للقاء الملكة إليزابيث يوم الثلاثاء لتقديم استقالته رسميا. سيتبعه خليفته، حيث سيُطلب منه تشكيل الحكومة.

ووعد تيراس بأنه اعتبارًا من الأسبوع الأول سيضع خطة للتعامل مع فواتير الطاقة المتزايدة وتأمين إمدادات الوقود فِيْ المستقبل.

من هِيْ ليزا تيراس

سياسية بريطانية شغلت منصب وزيرة الخارجية منذ 2022 ووزيرة المرأة والمساواة منذ عام 2022. كعضو فِيْ حزب المحافظين، شغلت أيضًا عددًا من المناصب الوزارية فِيْ عهد رؤساء الوزراء ديفِيْد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.

تخرج من جامعة أكسفورد عام 1996 وانضم لاحقًا إلَّى حزب المحافظين. عملت فِيْ المبيعات وخبيرة اقتصادية، وشغلت منصب نائب مدير مركز أبحاث الإصلاح قبل أن تصبح عضوًا فِيْ البرلمان فِيْ الانتخابات العامة لعام 2010.

بصفته نائبًا فِيْ البرلمان، دعا تروس إلَّى الإصلاح فِيْ عدد من مجالات السياسة، بما فِيْ ذلك رعاية الأطفال وتعليم الرياضيات والاقتصاد. كَمْا أسست مجموعة المشاريع الحرة لأعضاء البرلمان المحافظين وهِيْ مؤلفة أو مؤلفة مشاركة لعدد من المقالات والكتب.

شغلت ليز تروس أيضًا منصب وكيل الوزارة البرلماني لرعاية الطفولة والتعليم من 2012 إلَّى 2014، قبل تعيينها فِيْ مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء ديفِيْد كاميرون كوزيرة دولة للبيئة والغذاء والشؤون الريفِيْة فِيْ تعديل وزاري عام 2014.

تزوجت من المحاسب هِيْو أوليري عام 2000 ولديهما ابنتان.

ليز تروس تصف بريطانيا بأنها “ دولة راكبة لأوبر ”

وصفت ليز تيراس بريطانيا بأنها “أمة تركب Ubers وتأكل الطعام من خلال خدمات التوصيل ومقاتلي الحرية باستخدام Airbnb”. [Airbnb]’، خلال خطاب حول الاقتصاديات المؤقتة للأعمال التجارية، وجعل من الصعب عليها أيضًا تكوين صورة جادة عَنّْ نفسها، بعد الخطأ الذي ارتكبته فِيْ وقت سابق من هذا العام عَنّْدما اعتقدت أن بحر البلطيق والبحر الأسود.