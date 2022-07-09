ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد

قال المكتب الوطني للإحصاء فِيْ الصين يوم السبت أن

وكان هذا أكثر مما توقعه استطلاع لرويترز مع ارتفاع المؤشر ستة بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5 بالمئة عَنّْ العام السابق، متوسعا من 2.1 بالمئة فِيْ مايو. وأشار استطلاع لرويترز إلَّى أن مؤشر أسعار المستهلك كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.4 فِيْ المائة.

واستقر مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بعد أن تراجع بنسبة 0.2٪ فِيْ مايو متجاوزا تراجعا بنسبة 0.1٪ فِيْ استطلاع “رويترز”.

أظهر ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم بعض علامات التعافِيْ فِيْ الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الذي تسبب فِيْه “كوفِيْد -19″، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو، بما فِيْ ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات العدوى.