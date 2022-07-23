ثاني أكبر حركة نقل .. أهم إحصاءات إجراءات النقل المطورة لعام 1444هـ

نشرت وزارة التربية والتعليم أهم إحصائية لنتائج إجراءات النقل المستحدثة لعام 1444 هـ والتي شملت أكثر من 33900 معلم، وهي ثاني أكبر حركة مواصلات في تاريخ الوزارة.

وفيما يلي أهم إحصائيات نتائج إجراءات النقل المطورة للعام الجاري

– أكثر من 33900 مدرس منتقل

تم نقل 39٪ من جميع المتقدمين لتحسين إجراءات التحويل

تم تحويل 80٪ على الأمنيات الأولى والثانية

تم نقل 70٪ ممن تقدموا بطلبات لم شمل الأسرة

ضمت حركة النقل 33900 معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم، نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الأماكن التعليمية للعام 1444 درهم، والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المتمثلة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، بما يكون له أثر إيجابي على العملية التعليمية. وأعلنت الوزارة اليوم نتيجة للإجراءات المستحدثة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ والتي كانت لها معايير وأسس تلبي الحاجة والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية. انتقل 80٪ من الراغبين الأول والثاني من المتقدمين، وأكثر من 70٪ ممن يسعون للم شمل الأسرة، وذلك لصالح الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

المزايا والمرونة والموضوعية

تبنت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الإجراءات المطورة للتحويل والتي حققت العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي. لتلبية الحاجة التعليمية، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال تمييز وتقييم المعلمين ذوي الأداء العالي.

تشمل إجراءات التحويل المطورة لشاغلي المناصب التدريسية تطوير عناصر التمايز وفق آليات مرنة تسمح للمتقدمين بتعديل رغباتهم، ومنحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى التطوير. درجة الأداء الوظيفي من خلال حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من سنة واحدة، مع إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي.

وتفاعل مستخدمو تويتر مع هاشتاغ “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل هذا العام جاءت لتلبي تطلعات وتطلعات المعلمين.