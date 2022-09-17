ثراء بالوراثة.. قائمة أغنى 5 عائلات فِيْ العالم

تمكنت أغنى العائلات فِيْ العالم من تجميع ثرواتها إما من خلال الشركات التي ورثوها أو من الشركات التي أنشأوها، بقيمة مليارات الدولارات.

بعد تأسيس هذه الشركات ووفاة أصحابها، يقودها الجيل القادم من الورثة، وفِيْما يلي استعراض لأغنى 5 عائلات فِيْ العالم، بحسب حساب صافِيْ الثروة فِيْ 10 أغسطس 2022 الماضي بحسب مجلة فوربس.

1- برنارد أرنو والعائلة

صافِيْ الثروة 170.7 مليار دولار

الجنسية فرنسا

يشرف أرنو، أغنى شخص فِيْ أوروبا، على شركة تنتج عددًا من المنتجات الفاخرة مثل (LVMH)، وشكل قسم الأزياء والسلع الجلدية بالمجموعة، والذي يضم علامات تجارية راقية مثل (Louis Vuitton، ( كريستيان ديور) و (فِيْندي) وسيلين ولورو بيانا ولوف يمثلون 49.4٪ من إيراداتها البالغة 37.7 مليار دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022.

استحوذت المجموعة أيضًا على شركة المجوهرات الأمريكية Tiffany & Co مقابل 15.8 مليار دولار فِيْ يناير 2022، مما أضافها إلَّى محفظتها التي تضم أكثر من 75 علامة تجارية.

فِيْ يوليو 2022، أعلن أرنو إعادة هِيْكلة الشركة العائلية القابضة (Agache) إلَّى شركة مساهمة محدودة لنقل المجموعة بالتساوي إلَّى 5 أبناء هم دلفِيْن وأنطوان وألكساندر وفريدريك وجان. إجمالاً، يمتلك أرنو وعائلته 47.99٪ من LVMH، مع 63.7٪ من حقوق التصويت فِيْ يونيو 2022.

2- غوتام العداني والعائلة

صافِيْ الثروة 129.1 مليار دولار

الجنسية الهند

أصبح Adani رسميًا أغنى شخص فِيْ آسيا فِيْ فبراير 2022 ورابع أغنى شخص فِيْ العالم فِيْ يوليو من نفس العام، وفقًا لمجلة فوربس.

يرأس الرجل مجموعة Adani، التي تضم 7 شركات عامة، بقيمة إجمالية قدرها 223.5 مليار دولار فِيْ 10 أغسطس 2022.

تمتد أنشطتها بين قطاعات الطاقة واللوجستيات والتعدين والغاز والدفاع والمطارات.

فِيْ مايو 2022، أعلنت المجموعة عَنّْ استحواذها على أعمال الأسمنت لشركة (Holcim) السويسرية فِيْ الهند مقابل 10.5 مليار دولار.

تبع ذلك شراكة مع شركة النفط الفرنسية TotalEnergies فِيْ يونيو لإنشاء أكبر نظام هِيْدروجين أخضر فِيْ العالم، حيث تخطط Adani لاستثمار 50 مليار دولار بحلول عام 2032.

3- كارلوس سليم الحلو والأسرة

صافِيْ الثروة 82.3 مليار دولار

الجنسية المكسيك

ملياردير الاتصالات هُو أغنى شخص فِيْ المكسيك، ويسيطر سليم وعائلته على شركة América Móvil، التي توفر خدمات الاتصالات فِيْ 24 دولة عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا.

بينما تمتلك عائلة سليم، اعتبارًا من مارس 2022، حوالي 53 ٪ من أسهم الشركة من فئة (AA) و 15.9 ٪ من أسهم الفئة (L) من خلال صندوق استئماني عائلي.

يمتلك أفراد العائلة أيضًا حصصًا مباشرة فِيْ América Móvil ولكن لا يزيد أي منهم عَنّْ 5٪، باستثناء الملياردير البالغ من العمر 82 عامًا الذي يمتلك 9.1٪ من أسهم الشركة من الفئة AA و 7.7٪ من أسهم الفئة L باسمه. .

يأتي أكثر من 8٪ من ثروة سليم من حصة عائلته البالغة 79٪ فِيْ Grupo Carso، إحدى أكبر المجموعات فِيْ أمريكا اللاتينية.

4- فرانسواز بيتنكور مايرز والعائلة

صافِيْ الثروة 74 مليار دولار

الجنسية فرنسا

يعود جزء كبير من ثروة Bettencourt-Myers، أغنى امرأة فِيْ العالم وعائلتها، إلَّى الميراث من L’Oreal Groupe، شركة مستحضرات التجميل الفرنسية التي أسسها جدها الكيميائي يوجين شويلر فِيْ عام 1909.

وريثة لوريال هِيْ نائب رئيس مجلس الإدارة وهِيْ مديرة المجموعة منذ عام 1997.

يشغل ابناها، جان فِيْكتور ونيكولاس، مقعدين على السبورة.

تمتلك عائلة Bettencourt-Myers 33.3٪ من أسهم شركة L’Oréal، وفقًا لبيانات ديسمبر 2022.

تضم مجموعة شركات لوريال 35 علامة تجارية عالمية، ويعمل بها 85400 شخص حول العالم، ولديها أعمال فِيْ أكثر من 150 دولة.

5- جوليا كوك والعائلة

صافِيْ الثروة 56.5 مليار دولار

الجنسية أمريكا

أرملة الملياردير الراحل ديفِيْد كوتش، التي ورثت منها هِيْ وثلاثة أطفال حصة 42٪ فِيْ شركة Koch Industries، التي كانت ثاني أكبر شركة خاصة فِيْ أمريكا، فِيْ عام 2022، وفقًا لمجلة فوربس.

كوك عضو فِيْ مجلس إدارة الشركة، التي تعمل فِيْ قطاعات تشمل الكيماويات والتكرير والمنتجات الورقية والبرمجيات، ولديها قوة عاملة تصل إلَّى 120 ألف شخص فِيْ أكثر من 70 دولة.

يدير الشركة تشارلز شقيق ديفِيْد، الملياردير الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي للشركة منذ عام 1967.

تدير كوك أيضًا مؤسسة خيرية لزوجها الراحل، والتي تبرعت حتى الآن بمبلغ 200 مليون دولار.