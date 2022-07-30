ثراء جبيل عَنّْ مواصفات فتى أحلامها لازم يكون بيضحكني

تصدرت الفنانة المصرية ثراء جبيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ردت على سؤال حول مواصفات فتى أحلامها على طريقة زميلتها النجمة ياسمين صبري، بحسب آراء الجمهُور.

تحدثت ثارا لإحدى وسائل الإعلام عَنّْ خصائص الرجل الذي تفضل الارتباط به “إنه ذكي وذو دم خفِيْف، وأنا أحب من لديه شعر ناعم، ومن هم حميدون ويجب أن أضحك”.

يبدو أن أحدث ميزة فِيْ فِيْلم حلم جبيل فتى الثروة جلبت إلَّى أذهان الجمهُور حديث الممثلة المصرية ياسمين صبري قبل عامين عَنّْ زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وما يحبه أكثر من غيره. عَنّْه.

جاء خطاب ياسمين صبري حينها فِيْ برنامج المكب الشهِيْر “رامز مجنون رسمي” حيث قالت “جعلني أضحك وأحببته من أول مرة رأيته بالصدفة أحببته”. تصريح سخر فِيْه من عدد كبير من أتباعه.

وسرعان ما ربط رواد “مواقع التواصل الاجتماعي” بين الادعاءين فِيْ تعليقاتهم التي جاءت من ؛ “علي وعلي أبو هشيمة يضحكونك”.

وقال ثالث ما هِيْ نفس صفات ياسمين صبري، مع اليقين أنه يجب أن يضحك عليك، وفِيْ النهاية تأخذ حصة وربنا، وفِيْ النهاية لن يضحك عليك، ولكن لا.، كل الناس سوف يضحكون عليك “.

وفِيْ حديثها للمنصة عَنّْ العريس الذي طال انتظاره، أضافت ثراء جبيل “ذوقي يختلف، ولكن فِيْ حاجات هذا، تتجه عيني إليها”. بنفسها.

قالت “أنا شخصياً أرقص بشكل احترافِيْ باستثناء الباليه، الوحيد الذي فشلت فِيْه. تعلمت الرقص بمفردي وتلقيت دورات فِيْ الرقص الشرقي، فِيْ مركز الرقص المعاصر، والراقِصَّة الأكثر شعبية التي أحبها نعيمة عاكف.، أحب روحها وتمثيلها، وأنا نفسي ألعب دور نعيمة عاكف فِيْ مسلسل.

يشار إلَّى أن آخر عمل للفنانة ثراء جبيل هُو مسلسل “واش و ضهر” الذي حظي باهتمام كبير من الجمهُور، حيث أن قِصَّة الطبيب المزيف التي رواها المسلسل، والتي تساعد المرضى، أثارت إعجاب الجمهُور. جمهُور. وكذلك قِصَّة الفتاة التي تركت الرقص وعملت ممرضة.

ومسلسل “وش وضهر” بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، إسلام إبراهِيْم، ثراء جبيل، وتأليف ورشة حكي بإشراف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وهُو من “أول شهِيْد”. عروض “، فِيْ” Shahid VIP “.