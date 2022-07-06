ثروة أغنى 500 فرنسي تتجاوز تريليون يورو.. “برنار أرنو” فِيْ الصدارة

ازدادت الأصول المهنية التراكَمْية لأغنى 500 شخص فِيْ فرنسا بنسبة 5 فِيْ المائة فِيْ عام واحد لتتجاوز العتبة الرمزية البالغة تريليون يورو.

احتل برنارد أرنو، رئيس LVMH، المجموعة الأولى فِيْ العالم للسلع الفاخرة، على رأس القائمة منذ عام 2017، بثروة تقدر بـ 149 مليار يورو، مقارنة بـ 157 مليارًا فِيْ عام 2022، وفقًا للترتيب الذي سيتم نشره. من قبل مجلة “Challeng” الخميس. ..

خسرت أسهم مجموعة LVMH 12 فِيْ المائة فِيْ اثني عشر شهرًا فِيْ بورصة باريس، لكن برنارد أرنو، الذي تمتلك مجموعته 40 فِيْ المائة من أسهم Challenge، هُو ثاني أغنى رجل فِيْ العالم بعد مالك Tesla Group، Elon Musk، بحسب لمجلة “فوربس”.

فِيْ فرنسا، يتقدم على عائلة آلان وجيرارد فِيْرتهايمر، ورثة شانيل (80 مليار يورو)، وكذلك عائلة هِيْرميس (78.7 مليار يورو). وقال تشالينج لوكالة فرانس برس إن الأثرياء العشرة يشكلون “نصف المجموع”.

بعد لمس تريليون يورو فِيْ عام 2022، تجاوزت الأصول التراكَمْية لأغنى 500 شخص فِيْ فرنسا تلك العتبة الرمزية فِيْ عام 2022، وذلك بفضل زيادة بنسبة 5 فِيْ المائة على مدار العام. فِيْ العام الماضي، فِيْ خضم جائحة COVID-19، قفزت بنسبة “30 بالمائة”.

عتبة الانضمام إلَّى هذه المجموعة المتميزة جدا “لا تتوقف عَنّْ الارتفاع” وتبلغ 200 مليون يورو. فِيْ عام 1996، فِيْ عهد الفرنك الفرنسي، تطلب الأمر ما يعادل 19 مليون يورو للحصول على مقعد.

تتضمن قائمة Club 500 لعام 2022 “حوالي أربعين ناديًا جديدًا”. وفقا لمجلة “Challeng”، يتم احتساب الأصول المهنية فقط، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة فِيْ البورصة.

حقق رودولف سعادة، صاحب شركة الشحن CMA CGM، أفضل تقدم، حيث بلغ 30 مليار يورو، وهُو رقم قياسي مرتفع منذ إنشاء التصنيف فِيْ عام 1996. وأشارت المجلة إلَّى أن “مجموعته استفادت من الارتفاع الحاد فِيْ الطلب على المنتجات المستوردة. . ” وأسعار النقل.

فِيْ علامة على نموها المذهل، لا سيما فِيْ مجال التكنولوجيا، فإن الشركات أحادية القرن – وهِيْ شركة ناشئة غير مدرجة بقيمة تقديرية تزيد عَنّْ مليار دولار – ممثلة بشكل جيد. حدد التحدي 34 شابًا من المساهمين أو المؤسسين من بين أغنى 500 فرنسي، بمتوسط ​​سن 34.

جاك جاستون موراي البالغ من العمر 102 عامًا هُو عميد القائمة، وتقدر ثروته بنحو 1.6 مليار يورو. وهُو مالك Silky، وهِيْ علامة تجارية فرنسية متخصصة فِيْ السلامة من الحرائق.