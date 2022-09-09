ثروة الملكة إليزابيث الثانية.. ليست ضمن أغنى 250 بريطانيًا

تبدو ثروة الملكة إليزابيث الثانية ضئيلة مقارنة بثروات عدد كبير من البريطانيين، حيث إنها لا تشغل منصبًا فِيْ قائمة “صنداي تايمز” لأغنى 250 بريطانيًا فِيْ عام 2022.

توفِيْت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة حكَمْا فِيْ تاريخ المملكة المتحدة، عَنّْ 96 عاما، وفقا لما أعلنه قصر باكنغهام الخميس.

تقدر ثروة الملكة إليزابيث الثانية بنحو 370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار)، وبالتالي لم تكن كافِيْة لمنحها مكانًا فِيْ قائمة “صنداي تايمز” لأغنى 250 شخصًا فِيْ المملكة المتحدة فِيْ عام 2022.

يبدو أن ثروة الملكة إليزابيث الثانية ضئيلة مقارنة بثروات أفراد العائلة المالكة الآخرين. على سبيل المثال، تقدر ثروة العائلة المالكة التايلاندية بما يتراوح بين 50 و 70 مليار دولار.

كَيْفَ جنت الملكة أموالها

الضرائب والمنح السيادية وأرباح “عقارات التاج”

يمول دافع الضرائب البريطاني الملك فِيْ بريطانيا، بينما تحصل العائلة المالكة أيضًا على دخل ضخم من مجموعات ملكية خاصة ضخمة لا تُعرف تفاصيلها.

يغطي تخصيص سنوي من الحكومة يسمى “المنحة السيادية” النفقات الرسمية للملكة والشخصيات الملكية التي تمثلها.

فِيْ السنة المالية 2022-2022، بلغ هذا حوالي 86 مليون جنيه إسترليني، بما فِيْ ذلك 34.4 مليون جنيه إسترليني للتجديدات فِيْ قصر باكنغهام فِيْ لندن.

يعادل “الوقف السيادي” 15٪ من أرباح شركة كراون العقارية، وهِيْ محفظة ضخمة من الأراضي والعقارات والأصول الأخرى مثل مزارع الرياح التي تنتمي إلَّى العائلة المالكة ولكنها تدار بشكل مستقل.

يتم تسليم صافِيْ أرباح شركة كراون العقارية إلَّى الخزانة بموجب اتفاقية أبرمت فِيْ عام 1760.

تمت زيادة المنحة السيادية مؤقتًا لتغطية أعمال التطوير المكثفة فِيْ قصر باكنغهام.

كَمْا تم استخدامه لدفع أجور مئات الموظفِيْن الذين عملوا مع العائلة المالكة.

“محفظة خاصة”

يُطلق على الدخل الخاص للملكة اسم “المحفظة الخاصة” ويأتي بشكل أساسي من محفظة “دوقية لانكستر” التي كانت مملوكة للعائلة المالكة منذ العصور الوسطى.

تشمل أصولها الأراضي والاستثمارات المالية والعقارات التي تزيد قيمتها عَنّْ 500 مليون جنيه إسترليني.

يشمل العقار 315 عقارًا سكنيًا بالإضافة إلَّى عقارات تجارية فِيْ وسط لندن وأراضي زراعية تمتد على آلاف الهكتارات.

بلغ صافِيْ دخلها التشغيلي لعام 2022-2022 أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني. أعطت الملكة جزءًا من هذا المبلغ لأقاربها ودفعت ضرائب على المبلغ الذي لم يتم إنفاقه على الواجبات الرسمية.

قال ديفِيْد مكلور، مؤلف كتاب عَنّْ الشؤون المالية الملكية بعَنّْوان The Queen’s True Worth “تستخدم الملكة هذه الأموال لدفع النفقات العامة لتشغيل Balmoral و Sandringham، وهِيْ مكلفة للغاية”.

يستخدم Pf McClure أيضًا بعض الأموال المخصصة لمساعدة أعضاء آخرين من العائلة المالكة الذين لا يتلقون أموالًا من المنحة العامة أو المنحة السيادية.

هؤلاء هم ابنتها الأميرة آن وابنها الأصغر الأمير إدوارد وزوجته صوفِيْ كونتيسة ويسيكس وابنها الثاني الأمير أندرو.

لم يعد أندرو يؤدي واجبات ملكية، وبالتالي لا يتوقع أن يتلقى المخصصات السخية كَمْا كان فِيْ الماضي.

تسبب أندرو فِيْ إحراج العائلة المالكة بسبب صداقته السابقة مع رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، الذي أدين بالاتجار بالجنس للفتيات القاصرات وانتحر فِيْ السجن فِيْ عام 2022.

ملكية خاصة

بينما تنتمي جميع القصور الملكية إلَّى Crown Estates، امتلكت إليزابيث الثانية عقارين فِيْ حد ذاتها قصر بالمورال فِيْ اسكتلندا، تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني، وقصر ساندرينجهام، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

لا يذهب أي تمويل عام إلَّى هذين المقرين.

كَمْا امتلكت الملكة بصفتها الخاصة بعض مقتنيات “المجموعة الملكية”، بما فِيْ ذلك مجموعة من الطوابع البريدية لجدها الملك جورج الخامس، بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

كَمْا حصدت الملكة أكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني من أموال الجائزة من شغفها بسباق الخيل، حسب تقديرات myracing.com، على الرغم من أن الرقم لا يشمل تكلفة رعاية الخيول.

جواهر التاج، التي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات جنيه إسترليني، كانت ملكًا رمزياً للملكة، لكن الملكية ستنتقل تلقائيًا إلَّى خليفتها.

أليس هذا غنيا

بثروة تقدر بـ 370 مليون جنيه، لم تكن الملكة مدرجة فِيْ قائمة أغنى الأشخاص التي أعدتها “صنداي تايمز” لعام 2022 وضمت أغنى 250 شخصًا، وقدمها الأخوان سري وجوبي هندوجا، يشرفون على إمبراطورية تجارية ضخمة وتقدر ثروتهم بأكثر من 28 مليار جنيه. .

جاء رجل الأعمال جيمس دايسون وعائلته فِيْ المرتبة الثانية بثروة تقدر بـ 23 مليار جنيه إسترليني.

وضمت القائمة لأول مرة وزير المالية السابق ريشي سوناك وزوجته الهندية أكشاتا مورتي بثروتهما المشتركة البالغة 730 مليون جنيه.