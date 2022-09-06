كم تبلغ ثروة فجر وفرح بنات فهد الرجعان ؟، بعد الإعلان عن وفاة فقد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات في الكويت، بعد صراع من المرض في لندن، حيث اشتهر فهد الرجعان وبناته بالثراء الفاحش والقوي مما جعل محطات البحث الأخيرة للتعرف على بنات فهد الرجعان، والثروة المادية الكبيرة التي يتملكها بنات فهد الرجعان بعد عملية الإختلاس التي قاموا بها قبل هربهم الى لندن.

من هو فهد الرجعان ويكيبيديا

يعد فهد الرجعان إحدى ابرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في دولة الكويت ويعد من مواليد 1948ـ، عمل فهد في الكثير من المناصب الضخمة والكبيرة في الكويت، ومن أبرزها مدير التأمينات الإجتماعية لمدة 28 عام، ولكنه لم يستمر حتى هرب الى لندن بلد الضباب بعد اختلاسه عدد ضخم جدا من المال، وتم عقد له محاكمة محلية غيبة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر أعوام، حتى أنه لمع اسمه الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن وفاة فهد الرجعان، بعد تعرضه الى وعكة صحة.

من هم بنات فهد الرجعان

بينت صحيفة أمريكية وهي فاريتي أن هناك شخصيتين يدعى فجر وفرح الرجعان يملكان ثروة هائلة جدا من المال، وهم ابنة الملياردير الكويتي فهد الرجعان المقيم في لندن بعد عملية اختلاس كبيرة في الكويت، حيث يقك بنات فهد الرجعان، فجر وفرح، في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، يملكون ثراء واسع جدا، وكبير، كما وقد اشارات الكثير من التقارير بأن فجر وفرح قاموا بشراء الكثير من الفلل والعقارات في المملكة السعودية، بالإضافة الى شراء قطع كثيرة من الألماس الخالص مما جعل الكثير يبحث حول ثروة فجر وفرح بنات فهد الرجعان .

ثروة فجر وفرح بنات فهد الرجعان

تعد فجر وفرح بنات فهد الرجعان من الشخصيات الثرية جدا في العالم، كما وتبلغ ثروة فجر وفرح بنات فهد الرجعان حوالي 70 مليار دولار، وقد بينت بعض المواقع بأن فجر وفرح يملكان الكثير من الفلل والشقق الفخمة منطقة الهوليوود، بالإضافة الى امتلاكهم الكثير من قطع الالماس النادرة، في الولايات المتحدة، كما وأنهم يدركون الكثير من الشركات في مناطق متفرقة في العالم.

تعتبر فجر وفرح بنات فهد الرجعان من الشخصيات المعروفة في العالم، كما وأنهم بنات رجل الأعمال الكبير فقد الرجعان الذي يقيم في لندن، وتبلغ ثروة فجر وفرح بنات فهد الرجعان 70 مليار دولار.