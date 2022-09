ثروتها 1.8 مليار دولار.. كيم كارداشيان تقتحم أسواق المال

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان يوم الأربعاء عَنّْ تأسيس شركة الأسْهُمْ الخاصة SKKY Partners.

أوضحت النجمة الأمريكية، التي تبلغ ثروتها 1.8 مليار دولار، والتي اكتسبت شهرة من خلال برنامج “Keeping Up With The Kardashians”، فِيْ تغريدة على تويتر أنها أسست الشركة بخبير فِيْ هذا المجال، جاي سامونز.

وأضافت كيم كارداشيان أن والدتها كريس جينر، التي كانت أيضًا شخصية فِيْ برنامج تلفزيون الواقع، “ستكون شريكة” فِيْ الشركة.

وتسعى سكاي بارتنرز إلَّى الاستثمار فِيْ عدد من القطاعات، بما فِيْ ذلك “المنتجات الرقمية، والمنتجات الاستهلاكية، والتجارة الإلكترونية، والإعلام، والضيافة، والمنتجات الفاخرة”، بحسب منشور على حساب الشركة عبر إنستغرام.

حقق برنامج تلفزيون الواقع “Keeping Up With the Kardashians”، الذي كان يبث الحياة اليومية لعائلة لوس أنجلوس الثرية، نجاحًا كبيرًا حتى توقف فِيْ عام 2022.

لم تكن من العائلة فِيْ ذلك الوقت، لكنها انطلقت فِيْ موجة البث المباشر وتعاقدت مع “ديزني” لإطلاق برنامج جديد بمفهُوم مشابه جدًا على منصة “Hulu”.

مكّن هذا البرنامج كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، من تكوين ثروة واستخدام شهرتها لبناء إمبراطورية تجارية، وإطلاق خط مستحضرات التجميل SKKN من كيم والعلامة التجارية للملابس الداخلية النسائية Skims.

قدرت مجلة فوربس ثروة كيم كارداشيان بنحو 1.8 مليار دولار.

قال جاي سامونز، المدير التنفِيْذي السابق فِيْ صندوق استثمار مجموعة كارلايل، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه اتصل بكيم كارداشيان وكريس جينر هذا الصيف بشأن الشركة.

أما كيم كارداشيان، فقد اعتبرت فِيْ تصريح لصحيفة نيويورك أن “الجزء الأكثر إثارة هُو التحدث إلَّى هؤلاء المؤسسين وفهم حلمهم”، موضحة أن شركتها تعتزم بدء أول استثمار لها قبل نهاية العام الحالي.