ثغرات مكشوفة فِيْ سلاسل الإمدادات.. كَيْفَ يصل العالم إلَّى التوريد المستدام

فِيْ وقت تتسارع فِيْه الأحداث العالمية التي تؤثر على سوق سلسلة التوريد، والقضايا الجيوسياسية، وتضخم الأجور فِيْ البلدان منخفضة التكلفة،

تعيد الشركات الصناعية هِيْكلة سلاسل التوريد التقليدية الخاصة بها.

فِيْ الأسبوع الماضي، كشف استطلاع إرنست ويونغ (EY) لسلسلة التوريد الصناعية أن معظم الشركات تضع استراتيجيات وتنفذ تحولات سلسلة التوريد، بما فِيْ ذلك فصل سلاسل التوريد الحالية، وإعادة وضع مرافق الإنتاج والموردين بالقرب من عملائهم.

سلاسل التوريد المستدامة

يتطلع المصنعون إلَّى جعل سلاسل التوريد والإمداد مستدامة، ولا تتأثر بأي مخاطر مستقبلية قد تعيق أو تؤخر انتقالهم إلَّى مصانع أخرى أو إلَّى أسواق المستهلكين.

والأهم من ذلك، أن إعادة هِيْكلة سلاسل التوريد تهدف جزئيًا إلَّى الحد من حركة البضائع من الأسواق إلَّى الأسواق، عَنّْ طريق تصنيعها داخل الأسواق الرئيسية، ولامركزية الإنتاج، بهدف تقليل الانبعاثات من عمليات النقل.

استجابت الشركات الصناعية لقيود سلسلة التوريد من خلال إعادة تصميم سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها – قال 53٪ من المشاركين فِيْ استطلاع EY لسلسلة التوريد الصناعية إنهم قد نقلوا بالفعل أو أعادوا دعم بعض عملياتهم فِيْ الأشهر الـ 12 الماضية.

نتيجة لدعم الحكومة الأمريكية للتصنيع المحلي والتوريد، بدأت الشركات الصناعية فِيْ أمريكا الشمالية فِيْ تقريب الإنتاج والموردين من منازلهم – لتقليل التعقيد وتخفِيْف التأخير.

يأتي ذلك بعد أن اجتازت الشركات الصناعية موجة العولمة على مدى الأربعين عامًا الماضية وأنشأت سلاسل توريد عالمية بهدف عام يتمثل فِيْ خفض التكاليف.

عملت عولمة الإمدادات فِيْ نواح كثيرة ؛ تجاوزت التجارة العالمية فِيْ عام 2022 22 تريليون دولار – بزيادة عشرة أضعاف عَنّْ عام 1980.

أدى التوسع فِيْ سلاسل التوريد العالمية إلَّى تغذية هذه الطفرة فِيْ التجارة العالمية، إلَّى جانب التطورات الجيوسياسية الرئيسية التي فتحت الأسواق ومصادر الإمداد.

أعادت الشركات أيضًا تصميم سلاسل التوريد الخاصة بها، بإضافة مواقع الإنتاج والموردين فِيْ مجموعة متنوعة من البلدان منخفضة التكلفة، لا سيما الصين ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

ومع ذلك، أثبتت هذه التكتيكات أنها فعالة من حيث التكلفة وفعالة للغاية، لكنها جاءت مع مقايضات حتمية ؛ أدى التعقيد الإضافِيْ والمسافة الطويلة بين المنتج والمستهلك إلَّى جعل سلاسل التوريد العالمية أكثر عرضة للاضطرابات الخارجية.

ثقوب مكشوفة

ما نراه اليوم هُو أن نقاط الضعف هذه مكشوفة، مع تأثير سلبي يتدفق إلَّى أنظمة التصنيع والأسواق فِيْ جميع أنحاء العالم.

تتعرض بنية سلسلة التوريد التقليدية التي تستخدمها العديد من الشركات، والتي تم بناؤها على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، للتهديد من قبل مجموعة من العوامل الخارجية، والأحداث العالمية واسعة النطاق، والقضايا الجيوسياسية، والحمائية المتزايدة، وتضخم الأجور المنخفض التكلفة. بلدان.

والخلاصة أن الشركات العالمية اليوم تقوم بتجزئة إمبراطورياتها الإنتاجية إلَّى مراكز متعددة بالقرب من أسواقها الرئيسية، فِيْ محاولة لتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي تجاوز أي مخاطر مستقبلية قد تعيق الإمدادات.