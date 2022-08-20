ثغرة خطيرة.. الأمن السيبراني يطالب المواطنين بتحديث منتجات أبل

حث المركز الوطني لتوجيه الأمن السيبراني المواطنين على تحديث منتجات Apple بسبب الثغرات الأمنية والهجمات السيبرانية.

تحديث مهم جدا

وقال المركز في بيان صادر عنه “آبل” أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، موصيًا بتحديث المنتجات المتأثرة إلى الإصدارات التالية

يتوفر iOS 15.6.1 و iPadOS 15.6.1 للمنتجات التالية iPhone 6s والإصدارات الأحدث iPad Pro (جميع الطرز) iPad Air 2 والإصدارات الأحدث من iPad الجيل الخامس والإصدارات الأحدث iPad mini 4 والإصدارات الأحدث iPod touch (الجيل السابع)

يتوفر macOS Monterey 12.5.1 للمنتجات التالية macOS Monterey

يتوفر watchOS 8.7.1 للمنتجات التالية

Apple Watch Series 3 Safari 15.6.1 متوفرة للمنتجات التالية macOS Big SurmacOS Catalina

وأضاف المركز أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات الأمنية بتنفيذ برمجيات خبيثة ذات صلاحيات عالية، لذا فإن التحديث ضروري.

ثغرة خطيرة

حثت شركة آبل المليارات من مستخدميها على تحديث أجهزتهم، بعد أن كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة لأجهزة iPhone و iPad و Mac، مما قد يسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة عليها.

من جهته، أكد صانع المحتوى إياد الحمود أن شركة آبل حثت مستخدمي أجهزتها على تحديثها على الفور بسبب ثغرة أمنية جديدة.

وبحسب تغريدة الحمود على حسابه الرسمي على تويتر، فقد وصفت شركة آبل هذه الثغرة بأنها خطيرة قد تسمح للقراصنة بالسيطرة على أجهزتك والاستيلاء على كل شيء، بما في ذلك التفاصيل المصرفية لمالك الجهاز.

طلب خبراء الأمان من المستخدمين تحديث الأجهزة المتأثرة iPhone 6S والإصدارات الأحدث، وطرازات iPad المختلفة بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع أجهزة iPad Pro و iPad Mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.