ثقة المستهلك الأميركي قرب أدنى مستوى فِيْ 18 شهراً

تراجعت ثقة المستهلك فِيْ الولايات المتحدة إلَّى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف تقريبًا، خلال شهر يوليو، مما قد يقوض الإنفاق ويشير إلَّى تباطؤ فِيْ النمو الاقتصادي فِيْ بداية الربع الثالث.

أظهر مسح لمجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط الإنفاق الخاصة بهم بشكل حاد هذا الشهر، وأن المشاركين يخططون لشراء الأجهزة الرئيسية مثل الثلاجات والغسالات فِيْ غضون الأشهر الستة المقبلة، وهِيْ أدنى خطط منذ أواخر عام 2010.

تباطأ النشاط الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة حيث قام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي) بتشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ وقت لاحق يوم الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس إلَّى 225 نقطة أساس.

قال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين فِيْ إل بي إل فاينانشيال “إن التراجع فِيْ ثقة المستهلك يعَنّْي أن الاقتصاد لا يقف على قدم ثابتة”.

وانخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلَّى 95.7 هذا الشهر، وهُو أدنى مستوى منذ فبراير 2022، وثالث انخفاض شهري على التوالي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلَّى 97.2 نقطة.

بالإضافة إلَّى ذلك، أظهرت بيانات أخرى أن مبيعات المنازل الجديدة فِيْ يونيو انخفضت إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ما يزيد قليلاً عَنّْ عامين، مما يشير إلَّى أن الاقتصاد عرضة للركود.

هذا الشهر، أظهر المستهلكون أيضًا ميلًا أقل لشراء المنازل، حيث أدى ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري إلَّى تآكل القدرة على تحمل التكاليف، مما يشير إلَّى أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاض فِيْ مبيعات المنازل.

أظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي، لتصل إلَّى 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهُو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.