ثقة المستهلك لأدنى مستوى.. “مزاج” أوروبا فِيْ خطر

لا تزال تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على أوروبا، فِيْ ظل مخاوف كبيرة من انقطاع الغاز الروسي، مما أدى إلَّى قاتمة الآفاق الاقتصادية للقارة العجوز.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الرسمية الصادرة فِيْ أوروبا أن القارة تتجه نحو الأسوأ إذا لم تحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا قريباً، فِيْ ظل حاجة أوروبا لروسيا كأكبر مورد للغاز بنسبة 40٪.

وأظهرت أرقام نشرت يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين فِيْ منطقة اليورو تراجعت 3.2 نقاط فِيْ يوليو تموز عَنّْ الشهر السابق، وهُو أدنى مستوى لها منذ بدء السجلات.

قالت المفوضية الأوروبية أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلَّى -27.0 هذا الشهر من القراءة المعدلة عَنّْد -23.8 فِيْ يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلَّى -24.9.

فِيْ الاتحاد الأوروبي ككل، هبطت ثقة المستهلك 3.0 نقطة لتصل إلَّى -27.3.

قال وزراء مالية منطقة اليورو فِيْ 11 يوليو / تموز إن مكافحة التضخم هِيْ الأولوية الحالية على الرغم من تباطؤ النمو فِيْ المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية على تدهُور التوقعات الاقتصادية.

يحدد مؤشر ثقة المستهلك فِيْ منطقة اليورو مزاج المستهلك فِيْما يتعلق بالظروف الاقتصادية، والقراءة المنخفضة الحالية تدل على قلة التفاؤل الذي يسيطر على المستهلك فِيْ القارة العجوز، والنتيجة هِيْ التقليل أو الامتناع عَنّْ شراء المزيد من السلع، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويسبب الركود. إنه مؤشر يساهم فِيْ التوقعات المستقبلية للاقتصاد.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس على هامش الاجتماع، فِيْ اجتماع دوري لما يسمى يوروجروب، قدم الذراع التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي تحديثًا لتوقعاته الاقتصادية التي تظهر تباطؤًا فِيْ النمو وزيادة التضخم.

وقال دومبروفسكيس “يمكن للمرء أن يتوقع بعض التعديلات النزولية وربما أكثر للعام المقبل” مضيفا أن النمو لا يزال قادرا على التعافِيْ.

وقال “التضخم سيعدل بالزيادة” فِيْ إشارة إلَّى توقعات المفوضية التي من المتوقع نشرها يوم الخميس.

وحذر باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية، من زيادة المخاطر على الاقتصاد بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا. وقال إن بروكسل قد تتبنى عددًا من الإجراءات لتقليل الضغوط التضخمية من واردات الغاز، بما فِيْ ذلك تحديد سقوف الأسعار، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

فِيْ مايو، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو للدول الـ19 التي تشترك فِيْ اليورو إلَّى 2.7٪ هذا العام من 4.0٪ كانت قد توقعتها فِيْ فبراير، وإلَّى 2.3٪ العام المقبل من 2.7٪، فِيْ أول تقييم لها لتأثيرات اليورو. الحرب فِيْ أوكرانيا على المنطقة الاقتصادية.

أشارت التقديرات فِيْ مايو إلَّى أن التضخم سيصل إلَّى 6.1٪ هذا العام، وهُو بحد ذاته زيادة كبيرة عَنّْ التقدير السابق عَنّْد 3.5٪.

على الرغم من حدوث انخفاض إضافِيْ فِيْ النمو الاقتصادي المتوقع، ركز الوزراء على مكافحة التضخم مشيرين إلَّى الرغبة فِيْ الابتعاد أكثر عَنّْ الحوافز الاقتصادية الشاملة المقدمة فِيْ المرحلة الحادة من جائحة COVID-19.

وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفِيْنو للصحفِيْين قبل الاجتماع “الاولوية هِيْ احتواء التضخم.”

وقالت وزيرة المالية الهُولندية سيجريد كاج إن التضخم كان مصدر قلق كبير وسيظل عَنّْد مستويات عالية العام المقبل أيضًا.