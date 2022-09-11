ثلاثي الاتحاد.. والهلال يتفوق على النصر فِيْ قائمة المنتخب السعودي!

تضمنت قائمة الفريق السعودي الأول لكرة القدم، بعد إعلانها الرسمي مساء الأحد، سلسلة من الأسماء التي أثارت جدلا كبيرا بين عشاق المجتمع الرياضي.

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أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

ثلاثي الاتحاد … والهلال يفوز على النصر فِيْ قائمة المنتخب السعودي!

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ القائمة الخضراء التي ستلعب مباراتين وديتين فِيْ سبتمبر 2022، والتي سنعرضها لكَمْ على موقع “سعودي سبورت”، فِيْ السطور التالية

حراسة المرمى محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع ياسر الشهراني وعلي البلاحي وعبدالله العمري وعبدالله مادو وحسن التمبكتي وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد وأحمد بامسعود.

– الوسط علي الحسن، سامي النجعي، عوض النشري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد

الهجوم فراس البريكان وهارون كَمْارا.

فِيْ قائمة المنتخب السعودي هناك تنوع واضح بين أندية الدوري السعودي “روشن” بالإضافة إلَّى الأهلي من الدرجة الأولى، بينما فِيْ السطور التالية نوضح عدد لاعبي كل واحد. . النادي

الهلال 8 لاعبين

النصر 6 لاعبين

الشباب 5 لاعبين

الاتحاد 3 لاعبين

الأهلي لاعبون فقط

– الفتح لاعب واحد

أبها لاعب

أما بالنسبة للاعبين الذين انضموا إلَّى قائمة المنتخب السعودي الأخضر، فلأول مرة فِيْ مشوارهم الكروي، فهم فقط 3 لاعبين، رياض شراحيلي من أبها، وأحمد بامسعود وهارون كَمْارا من الاتحاد.