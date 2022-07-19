ثلاثي الزمالك يسابق الزمن للحاق بقمة الكأس أمام الأهلي

يعمل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضد الزمن لتجهيز ثلاثي الفريق للوصول إلى أهم مباراة في نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

يكثف طبيب الزمالك جهوده لإعداد ثلاثي عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام “بيسو” قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي الخميس المقبل.

وأجرى الثلاثي تمارين تأهيلية خاصة في صالة النادي الرياضي على هامش تدريب الفريق الثلاثاء استعدادا لمباراة الأهلي.

من ناحية أخرى، اقتطع نادي غلطة سراي التركي 200 ألف دولار من قيمة العملية ليشمل مصطفى محمد من الزمالك.

أكد محمد بيومي الخبير في اللوائح الرياضية، أن نادي غلطة سراي التركي اقتطع 200 ألف دولار من قيمة الصفقة التي شملت مصطفى محمد دي الزمالك صحيحة وقانونية حسب اللوائح، ولم يضلل النادي التركي الزمالك. المسؤولين، كما قيل.

وأوضح بيومي في تصريحات صحفية، أن مبلغ المئتي ألف دولار المخصوم سيتم توزيعه على الأندية التي لعبها مصطفى محمد من سن 12 إلى 23 عامًا، كرسوم رعاية من كل من تلك الأندية التي لعب بها المهاجم المصري.

وطالب بيومي الأندية التي لعب فيها مصطفى محمد خلال العمر المذكور، بالمطالبة بنسبتها من حق الرعاية للنادي التركي.