ثلاثي فيوتشر يقترب بقوة من الأهلي

أكد أحمد حسن، النجم السابق للمنتخب المصري، أن النادي الأهلي يقترب من إبرام عقد مع الثلاثي الكروي الأول لفريق Future FC خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “عائلتي تخصص أموالا للتعاقد مع 3 لاعبين في المستقبل (محمد رضا بوبو – أحمد عاطف – أحمد رفعت)”.

وأكدت الصحافة في الساعات الماضية أن الأهلي أصبح قطعة أساسية في الإعلان عن دمج ثنائي المستقبل وتحديدا أحمد رفعت وأحمد عاطف هذا الصيف، مؤكدة أن الفريق الأحمر حصل على توقيعه لاستعراض الأخير. نسخة الوصيف لدوري أبطال أفريقيا CAF من القميص.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي للمواجهة القادمة ضد مصر المقاصة، اليوم الأربعاء 27 يوليو، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وعشرة في المملكة العربية السعودية في مباريات اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

يذاع لقاء الأهلي ومصر المقاصة على ملعب “الكلية الحربية” على قناة أون تايم سبورت.