ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت فِيْ 2022

سيبقى ثلث سكان العالم فِيْ عام 2022، وسط تباطؤ فِيْ وتيرة الاتصالات الجديدة، بحسب آخر الإحصاءات التي نشرتها الأمم المتحدة، الجمعة.

“يستخدم الآن حوالي 5.3 مليار شخص حول العالم الإنترنت، وبينما يظل النمو مشجعًا، فإن الاتجاه السائد هُو أنه فِيْ حالة عدم وجود استثمارات جديدة فِيْ البنية التحتية والزخم الجديد لجذب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول عام 2030 وقال الاتحاد الدولي للاتصالات فِيْ بيان. بشكل متزايد “.

وعلى الرغم من أن 2.7 مليار شخص لا يزالون غير قادرين على الوصول إلَّى الإنترنت هذا العام، فقد كان 3 مليارات فِيْ عام 2022 و 3.6 مليار فِيْ عام 2022، قبل جائحة COVID-19.

قال الأمين العام للأمم المتحدة هُولين جاو إن هذا “أعطانا دفعة جيدة من حيث الاتصال، ولكن يجب علينا الحفاظ على نفس الوتيرة لضمان استفادة الجميع” من الخدمات الرقمية.

وأضاف “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مزيد من الاستثمار فِيْ الشبكات والتقنيات الرقمية والتشريعات المستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب”.

حدد الاتحاد الدولي للاتصالات عقبتين رئيسيتين أمام هدفه المتمثل فِيْ جعل سكان العالم متصلين بشكل كامل السكان الذين ما زالوا غير متصلين هم أيضًا الأكثر صعوبة فِيْ الوصول إليهم، فضلاً عَنّْ صعوبات الانتقال من الوصول البسيط إلَّى الشبكة إلَّى الوصول المنتظم والسهل.

ويرى الاتحاد أن العقبات غالبًا ما يتم التقليل من شأنها سرعات اتصال بطيئة للغاية، وأسعار عالية جدًا للمعدات والاشتراكات، ونقص المعرفة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافِيْة واللغوية، ولكن أيضًا التمييز بين الجنسين، وفِيْ بعض الأحيان عدم الحصول على الكهرباء.

هناك أيضًا اختلافات قوية بين المناطق.

لا تزال إفريقيا هِيْ الأقل اتصالاً من بين مناطق الاتحاد الأوروبي الست، حيث يتمتع 40٪ من السكان بإمكانية الوصول إلَّى الإنترنت، بينما تبلغ النسبة فِيْ الدول العربية 70٪.

فِيْ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، زاد انتشار الإنترنت من 61٪ فِيْ عام 2022 إلَّى 64٪ هذا العام.

الأمريكتان ورَابِطْة الدول المستقلة وأوروبا تسجل معدلات تزيد عَنّْ 80٪.

تأتي القارة القديمة فِيْ المرتبة الأولى، حيث يتصل 89٪ من سكانها بالإنترنت.